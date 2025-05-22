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Суспільство та люди

Пенсія за віком: чому вона така маленька та як можна збільшити її розмір

14:23 22 травня 2025
гривні

Днями Кабінет міністрів ухвалив постанову про включення до трудового стажу часу, протягом якого українці працювали за кордоном. Це має збільшити розмір пенсій, які поки що в Україні невеликі, але є й інші способи їхнього підвищення.

Так, як пишуть «Економічні новини», розмір майбутньої пенсії в Україні визначається розміром заробітної плати, з якої сплачували страхові платежі, та трудовим стажем — це період часу, протягом якого ви це робили. Результатом став розмір середньої пенсії в Україні — 6 341 гривня.

Як писали «ФАКТИ», майбутня пенсія вираховується за спеціальною формулою, головними в якій є розмір зарплати, що отримується, і страховий стаж, що прямо впливає на майбутні пенсійні виплати. Якщо за цією формулою розмір виявиться меншим за законодавчо встановлений мінімум у 2 361 грн, то її пенсійні виплати здійснюватимуться у мінімальному розмірі.

При цьому багато пенсіонерів стикаються з тим, що їхні виплати не зростають або зростають повільніше за інфляцію. Вищий суд нещодавно визнав незаконною практику, коли індексація не проводилась у перші роки після призначення пенсії. Це призводить до того, що навіть із регулярними надбавками фактична купівельна спроможність пенсій знижується щороку.

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Перерахунок пенсійних виплат можуть зробити:

після отримання додаткового стажу;

при досягненні певного віку (надаються вікові надбавки від 300 до 570 гривень при досягненні віку 70, 75 та 80 років);

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щорічно — у рамках індексації (залежно від темпів інфляції та зростання зарплат у країні).

Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», деякі українські пенсіонери можуть отримати допомогу від 2500 до 4000 гривень.

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