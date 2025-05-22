Пенсія за віком: чому вона така маленька та як можна збільшити її розмір

Днями Кабінет міністрів ухвалив постанову про включення до трудового стажу часу, протягом якого українці працювали за кордоном. Це має збільшити розмір пенсій, які поки що в Україні невеликі, але є й інші способи їхнього підвищення.

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Так, як пишуть «Економічні новини», розмір майбутньої пенсії в Україні визначається розміром заробітної плати, з якої сплачували страхові платежі, та трудовим стажем — це період часу, протягом якого ви це робили. Результатом став розмір середньої пенсії в Україні — 6 341 гривня.

Як писали «ФАКТИ», майбутня пенсія вираховується за спеціальною формулою, головними в якій є розмір зарплати, що отримується, і страховий стаж, що прямо впливає на майбутні пенсійні виплати. Якщо за цією формулою розмір виявиться меншим за законодавчо встановлений мінімум у 2 361 грн, то її пенсійні виплати здійснюватимуться у мінімальному розмірі.

При цьому багато пенсіонерів стикаються з тим, що їхні виплати не зростають або зростають повільніше за інфляцію. Вищий суд нещодавно визнав незаконною практику, коли індексація не проводилась у перші роки після призначення пенсії. Це призводить до того, що навіть із регулярними надбавками фактична купівельна спроможність пенсій знижується щороку.

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Перерахунок пенсійних виплат можуть зробити:

після отримання додаткового стажу;

при досягненні певного віку (надаються вікові надбавки від 300 до 570 гривень при досягненні віку 70, 75 та 80 років);

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щорічно — у рамках індексації (залежно від темпів інфляції та зростання зарплат у країні).

Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», деякі українські пенсіонери можуть отримати допомогу від 2500 до 4000 гривень.

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