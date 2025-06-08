Коли пенсійний фонд мовчить: відомий експерт порадив, як перевірити правильність нарахування пенсії

Як відомо, розмір майбутньої пенсії в Україні залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, та кількості років трудового стажу. Але непоодинокі випадки, коли людина відпрацювала на виробництві 40 років, а пенсію отримує невелику.

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До видання «На пенсії» звернувся 69-річний чоловік, який має 40 років стажу. У 55 років він оформив пільгову пенсію (за Списком 2), оскільки працював на гарячому виробництві. На одній з консультацій юрист сказав чоловіку, що при першочерговому нарахуванні пенсії фахівці Пенсійного фонду «взяли вибірково роки, де найменші коефіцієнти, через що пенсія нарахована несправедливо».

Пенсіонер зазначає, що у Запорізькому обласному відділенні Пенсійного фонду відповіді на своє зверненя він не отримав.

Юрист Сергій Коробкін, який добре знається на пенсійному законодавстві, зазначив, що у звернені немає інформації, яка саме зарплата та за які періоди врахована для обчислення пенсії, тому перевірити правильність нарахування пенсії він не може.

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Але юрист звернув увагу на важливий аспект. По-перше, за законом, для обчислення пенсії враховується вся офіційна зарплата людини з 1 липня 2000 року щонайменше до дати призначення пенсії. Пенсійний фонд отримує ці відомості через державний реєстр застрахованих осіб.

Майбутній пенсіонер також має право додатково надати довідку за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до вказаної дати.

«Якщо це вигідно і якщо первинні документи про нарахування заробітної плати за той період збереглися, то таку довідку мають врахувати», — зазначає Коробкін.

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Тобто людина може надати до ПФУ довідку за будь-які п’ять років роботи (з найбільш вигідним коефіцієнтом) на відміну від тих, що вже є у пенсійній справі. А у Пенсійному фонді повинні обчислити, який період зарплати до 1 липня 2000 року взяти краще і чи варто його брати взагалі.

Зв’язатися з органами Пенсійного фонду можна особисто, телефоном, через портал електронних послуг.

Можна також надіслати листа поштою або на електронну пошту ПФУ. На письмову заяву до державного органу, згідно з законом «Про звернення громадян», установа обов’язково має надати письмову відповідь. Термін розгляду таких звернень зазвичай триває від 15 до 30 днів (якщо вони не потребують особливого додаткового вивчення).

Раніше ми розповідали, в якої категорії пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії.

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