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Красуня-тенісистка народила чемпіону НБА третю дитину за чотири роки (фото)
Знаменита данська теніситка з польським корінням, експерша ракетка світу 35-річна Каролін Возняцькі, яка оголосила у квітні про вагітність, народила третю дитину.
«Макс Возняцькі Лі народився 26 липня 2025 року! Мама та дитина здорові, а наша родина дуже щаслива!», — підписала публікацію в Instagram переможниця Australian Open-2018.
Нагадаємо, що Каролін Возняцькі з 2019 року одружена з 42-річним американським ексбаскетболістом, чемпіоном НБА Девідом Лі. 2021-го у пари народилася дочка Олівія, а 2023-го — син Джеймс.
Після народження Джеймса Возняцькі повернулася у тур в серпні 2023 року. У 2024-му вона дісталася до чвертьфіналу в Індіан-Уеллс, а на US Open в 2023 та 2024 роках доходила до четвертого кола. Востаннє Возняцькі виходила на корт у вересні 2024 року, коли програла Беатріс Хаддад Майї в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.
Загалом за 19 років у професіональному тенісі Возняцькі виграла 33 турніри WTA (з них 30 — в одинарному розряді). За роки кар'єри дочка професіонального польського футболіста (Петр Возняцькі був її тренером) та ексволейболістки збірної Польщі заробила понад 36 млн доларів призових.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу вдруге стала мамою просто перед дебютом на новій посаді.
Фото Instagram401
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