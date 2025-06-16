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Експерша ракетка світу вдруге стала мамою просто перед дебютом на новій посаді (фото)
Знаменита німецька екстенісистка, чемпіонка Australian Open, Вімблдону, US Open та віцечемпіонка Олімпійських ігор 37-річна Анжелік Кербер, яка оголосила у лютому про вагітність, народила сина.
У своєму профілі в Instagram (647 тисяч підписників) вона опублікувала милу чорно-білу фотографію, на якій зображено чотири різні руки.
«Ласкаво просимо до нашої родини, Бене. Наші серця сповнені любові та подяки тепер, коли ти нарешті в наших обіймах. Ми вже так сильно тебе любимо і не можемо дочекатися, щоб побачити, як ти виростеш і відкриєш цей прекрасний світ разом із нами», — написала колишня перша ракетка світу.
Син Бен — друга дитина у родині знаменитої тенісистки та її супутника життя, 41-річного фітнес-економіста Франко Б'янка. У лютому 2023 року у них народилася донька Ліана.
Нагадаємо, що після появи першої дитини Анжелік Кербер повернулася на корт вже через 11 місяців. Німкеня з польським корінням навіть сенсаційно дійшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, де поступилася майбутній переможниці Чжен Ціньвень з Китаю і оголосила після цього про завершення кар'єри.
Тепер молоду маму, яка виграла 14 титулів WTA і увійшла до списку 20 тенісисток, що заробили найбільше за кар'єру (32 млн доларів), чекає на новий виклик. Вже 23 червня у Бад-Хомбурзі стартує турнір WTA 500, на якому Анжелік Кербер дебютує на посаді директора.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Каролін Возняцькі чекає на третю дитину від чемпіона НБА.
Фото DPA, Instagram178
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