Експерша ракетка світу вдруге стала мамою просто перед дебютом на новій посаді (фото)

Знаменита німецька екстенісистка, чемпіонка Australian Open, Вімблдону, US Open та віцечемпіонка Олімпійських ігор 37-річна Анжелік Кербер, яка оголосила у лютому про вагітність, народила сина.

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У своєму профілі в Instagram (647 тисяч підписників) вона опублікувала милу чорно-білу фотографію, на якій зображено чотири різні руки.

«Ласкаво просимо до нашої родини, Бене. Наші серця сповнені любові та подяки тепер, коли ти нарешті в наших обіймах. Ми вже так сильно тебе любимо і не можемо дочекатися, щоб побачити, як ти виростеш і відкриєш цей прекрасний світ разом із нами», — написала колишня перша ракетка світу.

Син Бен — друга дитина у родині знаменитої тенісистки та її супутника життя, 41-річного фітнес-економіста Франко Б'янка. У лютому 2023 року у них народилася донька Ліана.

Нагадаємо, що після появи першої дитини Анжелік Кербер повернулася на корт вже через 11 місяців. Німкеня з польським корінням навіть сенсаційно дійшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, де поступилася майбутній переможниці Чжен Ціньвень з Китаю і оголосила після цього про завершення кар'єри.

Тепер молоду маму, яка виграла 14 титулів WTA і увійшла до списку 20 тенісисток, що заробили найбільше за кар'єру (32 млн доларів), чекає на новий виклик. Вже 23 червня у Бад-Хомбурзі стартує турнір WTA 500, на якому Анжелік Кербер дебютує на посаді директора.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Каролін Возняцькі чекає на третю дитину від чемпіона НБА.

Фото DPA, Instagram

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