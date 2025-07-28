Шпигував за військовими ешелонами на Волині: СБУ затримала агента спецслужби Лукашенка

Після початку широкмасштабної агресії рф проти України у лютому 2022 року, українська спецслужба постійно викриває агентів, які працюють не лише на країну-агресорку, а й на інші держави. Зокрема, нещодавно було викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини.

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Також, як повідомляють в СБУ, на Волині був затриманий агента білоруського кдб, який шпигував на північному прикордонні України та намагався отримати дані щодо оборони кордону України в цьому регіоні.

Зрадник — 24-річний місцевий безробітний, який шукав «легкі заробітки» на Телеграм-каналах та погодився виконувати завдання білоруських спецслужб. Це стосувалося стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України, а також виявлення військових ешелонів в області.

«Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання», — йдеться в повідомленні.

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На білоруську спецслужбу шпигував 24-річний мешканець Волині. Фото СБУ

Українська спецслужба встановила особу, з якою спілкувався зрадник. Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що днями в столиці співробітники спецслужби затримали жінку, яка ввечері 23 липня намагалася встановити саморобні вибухові пристррї в кафе в центрі української столиці. Російська спецслужба планувала дистанційно підірвати СВП увечорі, щоб вбити максимальну кількість людей.

Фото СБУ

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