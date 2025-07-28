Хакери зламали систему безпеки російського «Аерофлоту»: йдеться про повне знищення IT-інфраструктури компанії

Одне із болючих місць росіян — авіасполучення, по якому намагається бити Україна, застосовуючи дрони-камікадзе, через яких в країні-агресорці змушені припиняти приймати літаки та призупиняють роботу аеропортів.

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Тим часом «мастила у вогонь» додали хакери, які «поклали» російський «Аерофлот». Російський перевізник повідомив про «збій в інформаційних системах авіакомпанії» та «вимушене коригування розкладів рейсів, у тому числі шляхом переносу чи скасування».

Наразі повідомляється про скасувати більше ніж 40 рейсів з москви.

Фото з відкритих джерел

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Пасажирам запропонували повернути кошти або переоформити квитки на рейси, заплановані у найближчі десять днів. У компанії наголосили, що зараз каси у Шереметьєво тимчасово не здійснюють повернення та не переоформлюють квитки.

Тим часом ресурс Nexta пише, що відповідальність за атаку на «Аерофлот» взяли на себе угруповання Silent Crow та «Кіберпартизани Білорусі». Хакери стверджують, що операція тривала рік і завершилася повним крахом внутрішньої ІТ-системи авіагіганта: знищено близько 7000 серверів, викрадено 20 Тб даних.

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Хакери називають атаку «посланням» російським спецслужбам, які не змогли захистити ключову інфраструктуру, і обіцяють розпочати зливи даних найближчим часом. Стверджується, що в результаті атаки було отриман доступ, зокрема, до корпоративної пошти «Аерофлоту» та внутрішніх документів. Збитки від атаки можуть обчислюватися десятками мільйонів доларів.

Так, були скомпрометовані всі ключові корпоративні системи — від баз даних перельотів та CRM до Sabre, 1С, Exchange та інших. Хакери стверджують, що отримали доступ до комп'ютерів співробітників, включаючи топ-менеджмент, а також до аудіозаписів переговорів, систем внутрішнього стеження та листування.

Нагадаємо, що у зв'язку із «нашестям добрий дронів» та постійним запровадженням плану «Килим» компанія Emirates, яка все ще літає до росії, заявила, що хоч і не планує наразі скорочувати рейси, але «стежитиме за розвитком ситуації, маючи „залізні плани“ на випадок надзвичайних ситуацій».

Фото з Вікіпедії

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