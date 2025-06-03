Авіарейси до росії переглянуть: українські дрони налякали перевізників

Компанія Emirates переглядає рейси до росії після атак українських безпілотників у глибині країни останніми днями. Авіакомпанія наразі не має плану скорочувати рейси, але стежитиме за розвитком ситуації, маючи «залізні плани» на випадок надзвичайних ситуацій, щоб пілоти могли повернутися назад за необхідності, пише Вloomberg.

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Emirates та турецький лоукост-перевізник Pegasus є одними з небагатьох авіакомпаній, які продовжують рейси до росії, тоді як більшість авіакомпаній, що базуються в Європі, США та інших країнах, які підтримують Україну, припинили польоти туди або використання повітряного простору невдовзі після вторгнення в лютому 2022 року.

Дубайська авіакомпанія Emirates стикається з перебоями з початку війни на початку 2022 року, заявив її президент Тім Кларк в інтерв'ю Bloomberg Television. Авіакомпанія, яка забезпечувала москві важливі зв'язки із зовнішнім світом, наразі не має плану скорочувати послуги, але стежитиме за розвитком ситуації, сказав він.

«Ця остання подія викликала трохи більше занепокоєння, — сказав Кларк на щорічних зборах Міжнародної асоціації повітряного транспорту в Нью-Делі. — Оскільки ситуація стає трохи гострішою, якщо можна так сказати, ми будемо переглядати все це».

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За словами Кларка, Emirates вибудувала «залізні плани дій» на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи перевезення достатньої кількості палива, щоб пілоти могли за потреби повернутися з російського повітряного простору або здійснити посадки в районі москви.

«Якщо з’являться якісь ознаки проблем, ми зникнемо», — додав він.

Туреччина підтримувала Україну, але не запровадила санкції проти росії, що дозволило Pegasus та національному авіаперевізнику Turkish Airlines дотримуватися розкладів. Керівники Turkish Airlines заявили, що не планують припиняти російські рейси.

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Раніше повідомлялося, що на четвертому році війни Україна раптом знайшла по-справжньому слабке місце рф. Це авіасполучення. Внаслідок масованих дронових атак у європейській частині росії паралізовані авіарейси.

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