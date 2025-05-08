Журналіст Денис Казанський показав, як в російських аеропортах застрягли тисячі пасажирів, чиї рейси були скасовані чи перенаправлені через введення плану «Килим». Причиною стали українські безпілотники, які протягом кількох днів постійно були присутніми у повітряному просторі країни-агресорки.

«На четвертому році війни Україна раптом знайшла по-справжньому слабке місце рф. Це авіасполучення.

Внаслідок масованих дронових атак у європейській частині росії були паралізовані авіарейси, — пише Денис Казанський. — В аеропортах колапс. Літаки скасовуються або затримуються на 8−10 годин. Тисячі пасажирів накопичилися в аеропортах і не можуть вилетіти.

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Щоб досягти такого ефекту навіть не потрібно кудись влучати. Дрон може просто літати та нарізати кола, і цього вже достатньо, щоб зупиняти роботу аеропортів.

Україні в цьому плані втрачати нічого — у нас з 2022 року аеропорти і так закриті. Але в росії авіасполучення досі зберігалося скрізь, окрім прикордонних регіонів. І ось в останню добу ситуація змінилася. Росіяни відчули те, що відчували українці у 2022 році. Авіасполучення порушено. І найголовніше — порушено у москві, яка є ключовим хабом.

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Російські блогери вже б'ють на сполох. Вони пишуть, що розвал авіасполучення в такій великій країні, як росія, може призвести до дезінтеграції та феодалізації. Внутрішнє авіасполучення в рф через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добиратися з москви поїздом або авто потрібно по 3−4 дні, тому літак — єдиний варіант швидкої дороги. І якщо його не буде, зв'язок віддалених регіонів із москвою фактично просто припиниться.

Не знаю, чому Україна не робила цього раніше та не використовувала цей козир. Але тепер можна констатувати, що знайдено дуже неприємну для рф больову точку".

Фото зі сторінки Дениса Казанського

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