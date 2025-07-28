Це неймовірно: популярний співак здивував своїм вчинком

Популярний співак Melovin, який зізнався у коханні, влаштував концерт просто неба. У своєму рідному місті — Одесі — артист безкоштовно виступив на одному з найпопулярніших пляжів — Ланжероні. Нагадаємо, декілька тижнів тому в Одесі мав відбутися великий концерт Melovin, але він був скасований через безпекову ситуацію та постійні обстріли міста росією.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Melovin поділився відео з виступу та своїми враженнями. На пляжі була влаштована імпровізована сцена з білим роялем, за яким сидів Melovin, а підспівував йому весь пляж.

- Дякую, Одеса!, — написав Melovin. — Вас було понад 10 тисяч на Ланжероні! Історично! Для мене було за честь співати для Вас! Низький уклін! Ваша любов лікує! Чекаю в гості в Київ на презентацію нового альбому та шоу!

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Шанувальники артиста у коментарях подякували за виступ і зізналися, що, навіть, не сподівалися на такий подарунок.

- Я купила квиток на концерт — його відмінили, — поділилися історією. — Але Мел зробив нам такий подарунок. Щиро дякуємо, Мел. Концерт — вогонь, співали всі!

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- Дякую за цей вечір! — прокоментували у мережі. — Це було неймовірно!

- І це не дивно, що ти зібрав 10 тисяч людей, бо твоя творчість — це любов і ліки для багатьох, — поділилися у мережі. — Дуже люблю тебе. І рада за всіх, хто відчув цю атмосферу наживо, це просто фантастично.

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