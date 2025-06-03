Люблю: популярний співак зізнався у коханні

Популярний співак та автор пісень Melovin, який обурив мережу, вразив зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі артист відверто розповів про свої почуття під час виступу у Харкові. За словами Melovin, це місто викликає у нього особливі почуття. Співак виклав світлини та відео з підготовки та концерту у незламному Харкові.

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«Хтось мені написав, що виступати в Харкові — кринж, — Так от. Кринж — це забути про харківʼян і згадати лише тоді, коли закінчиться війна, — написав Melovin. - Люблю місто, людей і ціную вашу любов до мене…

P. S. Люблю Харків!"

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Підписники підтримали Melovin, подякували йому за виступ та позитивні емоції, які зараз всім необхідні.

«Тим часом харків'яни вдячні тим, хто виступає у нас, — поділилися у мережі. — Це ковток свіжого повітря. А ще концерти іноді єдина можливість нарешті вилити свої емоції…»

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«Як це можна назвати крінжом, якщо на цю одну годину люди в змозі забути про страх, погані думки та насолоджуватись музикою і відриватись на повну! — підтримали артиста. — Впевнена ти подарував купу щасливих емоцій харківʼянам!»

Раніше популярний співак вразив потужним хітом.

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