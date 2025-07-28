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У фаті та з новою піснею: Катерина Бужинська підірвала мережу
Співачка Катерина Бужинська, яка вразила світлинами у купальнику, за кілька днів до прем’єри викликала справжній фурор у TikTok. А все тому, що її нова пісня «Така любов буває раз» завірусилась і нагадала усім найкращі миті життя. За лічені дні було створено понад тисячу роликів із треком.
«Головна емоція цієї пісні — це любов. Найважливіше почуття в житті, яке окрилює, підіймає до небес, дає енергію, драйв, молодість, радість», — розповідає артистка.
У ліричному відео, створеному за допомогою ШІ, виконавиця поділилася зворушливими архівними кадрами у фаті та розкішній весільній сукні. Фанати миттєво вибухнули хвилею компліментів і припущень — чи не готується зірка до великого особистого свята?
«Цю пісню я співала друзям на весіллях, і вона настільки неймовірно сприймалася, що ставала першим танцем. Я бачу цю пісню як гімн весілля і перший танець», —додала Бужинська.
Новий трек «Така любов буває раз» уже називають суперником усіх весільних хітів останніх років.
«Неймовірний хіт, ідеально підходить для першого весільного танцю», «У нас в серпні весілля і я вже знаю, під яку пісню буде наш перший танець», — пишуть про пісню шанувальники.
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