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Ідеальне місце: популярна співачка вразила світлинами у купальнику
Популярна співачка Катерина Бужинська, яка чуттєво звернулася до чоловіка, поділилася своїм улюбленим місцем для відпочинку. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини з Греції, де зараз проводить час разом з сімʼєю — чоловіком-болгарином та двома дітьми. Вона позує у купальнику, демонструючи струнку фігуру, а також з восьмирічним сином Дмитром і донькою Катериною на пляжі.
«Смарагдовий острів Тасос в Греції, — написала Катерина. - Наше улюблене місце відпочинку влітку, ми сюди приїжджаємо 11 років поспіль. Смарагдовий острів Тасос — це один із найзеленіших і найфотогенічніших островів Греції, розташований у Егейському морі. Його назва походить від яскраво-зеленого кольору води і багатої рослинності. Хвойні ліси та кришталево чиста вода. Смачна їжа, і найголовніше для мене, людини публічної професії — тиша і спокій!»
Катерина додала, що саме тут поєднуються краса природи, історія і багатство культури.
«Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій, зелень і relax», — написала співачка.
Підписники відреагували на світлини, засипав Катерина компліментами.
«Дякую за красу», — написали у відповідь.
«Які гарні краєвиди, гарного відпочинку вам в цьому раю», — поділилися враженнями.
«Ви така красуня», — додали у коментарях.
Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ Катерина Бужинська розповіла про випробування під час великої війни.390
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