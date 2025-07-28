Перші результати корпусу Білецького: прибрали хаос, змінили тактику, скоротили втрати, уповільнили просування рф



Третій армійський корпус під командуванням Андрія Білецького був розгорнутий одним із перших і 4 червня у вкрай критичній обстановці взяв відповідальність за смугу у 120 кілометрів на рубежі ріки Оскіл. Про це повідомив Юрій Бутусов, головред Цензор.нет, військовослужбовець бригади «Хартія».

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Просування армії рф у смузі вдалось суттєво сповільнити: з 1 січня по 4 червня 2025 року ворог захопив 198 кв км, а з 4 червня і до сьогодні — 16 кв км. У результаті успішних контратак Третій корпус повернув контроль над 8 кв км територій. За даними Бутусова, наші середньомісячні безповоротні втрати знизились порівняно з «докорпусним» часом приблизно удвічі при тому, що у червні інтенсивність бойових дій збільшилась.

«Андрій Білецький довів, що компетентний командир боєздатної бригади, якщо отримує повноваження по самостійній організації роботи та хоча б мінімальну довіру та підтримку керівництва, може протягом двох місяців суттєво покращити результати бойових дій на великій смузі фронту», — заявив Бутусов.

Він вказав на основні позитивні зміни: нова тактика оборони, припинені зустрічні бої та безперервні контратаки, зник хаос на передньому краю, підрозділи вводяться у бій впорядковано. Білецький отримав широкі повноваження по просуванню командних кадрів, через це зникла брехня у доповідях, значно покращилась взаємодія. Кожна бригада корпусу почала отримувати планове поповнення людьми та боєприпасами, якого раніше могло не бути місяцями.

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«Виявилось раптом, що якщо управління корпусу грамотно організовує оборону, контролює передній край, створює систему роботи БпЛА, артилерії та розвідки усіх типів, то не треба затикати дірки у фронті масами військ та сточувати у боях за випалені посадки батальйон за батальйоном. А російські штурмові групи просто методично перемелюють, з втратами у 7−10 разів менше за ворога», — наголосив Бутусов.

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