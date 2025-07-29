Риби повинні проявити терпіння у стосунках, а Дівам варто бути наполегливими: гороскоп на 29 липня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 29 липня. Цей день сприятливий для активних дій, пошуку нових рішень та втілення ідей, які тривалий час відкладалися, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Вівторок принесе стабільність та впевненість. Ваші зусилля окупляться, день вдалий для планування та вирішення завдань. Проявіть більше піклування до близьких. Можливі корисні знайомства у роботі. Не перевантажуйте себе, увечері відпочиньте.

Водолій

Цей день — час творчості та нестандартних рішень. Будьте дипломатичні у роботі. Особисте життя подарує приємні сюрпризи. Бережіть здоров'я, фінансові питання вирішуйте поступово. Вечір проведіть із близькими.

Риби

Вівторок принесе умиротворення та бажання зосередитися на собі. День сприятливий для саморозвитку та творчості. Проявіть терпіння у стосунках. Фінансова ситуація стабільна під час обдуманих рішень. Увечері знайдіть час для відпочинку.

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Овен

Вівторок принесе приплив енергії та удачу, особливо у кар'єрі. Сміливо пропонуйте ідеї. В особистих стосунках можливі приємні сюрпризи. Уникайте суперечок та імпульсивних рішень. Вечір присвятіть відпочинку.

Телець

Цей день — час переосмислення планів. Ваші зусилля почнуть приносити плоди. Будьте уважні з фінансами. Проявіть терпіння у стосунках. Увечері вдалі прогулянки чи зустрічі із друзями.

Близнюки

Вівторок буде активним та насиченим. Ваша комунікабельність допоможе налагодити зв'язки. Приділяйте увагу деталям. В особистій сфері можливі несподівані приємні новини. Не беріть на себе надто багато. Увечері займіться тим, що приносить задоволення.

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Рак

День обіцяє бути емоційно насиченим, але сприятливим. Приймайте виважені рішення. Ваші старання на роботі будуть помічені. У коханні настає період гармонії. Будьте готові до приємних сюрпризів. Увечері побалуйте себе.

Лев

Вівторок принесе натхнення до творчих ідей. Виділитеся на роботі нестандартними рішеннями. Із фінансами не поспішайте. Проявіть турботу до партнера. День сприятливий для спілкування. Увечері відпочиньте та поміркуйте.

Діва

Цей день подарує ясність до завершення справ. Успіхи у роботі прийдуть із наполегливістю. Можливе отримання корисної інформації. Будьте відкриті до діалогу в особистій сфері. Слідкуйте за здоров'ям. Вечір підходить для усамітнення.

Терези

Вівторок обіцяє гармонію та позитивні зміни. Довіряйте інтуїції. День вдалий для творчих починань і спілкування. У стосунках можливі приємні ознаки уваги. Чергуйте роботу з відпочинком. Фінансова ситуація може покращитись. Вечір проведіть у теплій компанії.

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Скорпіон

Вівторок принесе впевненість та рішучість. Сміливо беріться за складні завдання. Можливі вигідні пропозиції у роботі. Уникайте ревнощів у стосунках. Тримайте емоції під контролем. Увечері корисний активний відпочинок.

Стрілець

Цей день обіцяє нові можливості, особливо у спілкуванні та подорожах. Спільні проєкти будуть успішними. Особисте життя потішить теплими зустрічами. Будьте уважні до слів. Фінансові питання вирішуйте без поспіху. Увечері відпочиньте.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 28 липня по 3 серпня.

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