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Найближчим часом кривавій війні буде покладено край: президент Туреччини зробив гучну заяву щодо мирних переговорів між Україною та рф
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що найближчим часом у Туреччині буде створено умови для організації мирних переговорів, щоб покласти край війні росії проти України. Про це він повідомив у понеділок за підсумками засідання уряду.
«Подібно до столу переговорів у Стамбулі, в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів, і цій кривавій війні буде покладено край», — цитує слова Ердогана управління комунікації Турецької Республіки в соцмережі X.
Ердоган також висловив сподівання, що цього тижня стане зрозуміло, чи відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з володимиром путіним у Стамбулі. Турецький лідер планує провести відповідні переговори з обома лідерами.
«Найближчим часом ми прагнутимемо знову зустрітися з паном путіним, можливо, цього тижня, а також з паном Трампом, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (путіна та президента України Володимира Зеленського. — Авт.) разом у Стамбулі», — додав президент Туреччини.
Як писали «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп встановив новий, значно коротший термін для російського лідера володимира путіна, щоб укласти мирну угоду з Україною.366
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