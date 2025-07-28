У рф новий дедлайн для укладення миру з Україною — 10−12 днів від сьогодні: Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з путіним

Президент США Дональд Трамп встановив новий, значно коротший термін для російського лідера володимира путіна, щоб укласти мирну угоду з Україною, передає Радіо Свобода.

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«Я оголошую новий граничний термін тривалістю 10 або 12 днів», — заявив Трамп 28 липня на пресконференції в Шотландії після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, «10 або 12 днів рахуватимуться від сьогодні». Цей новий термін значно скорочує раніше наданий росії 50-денний період для досягнення мирної угоди. Президент США висловив «розчарування у президенті путіні» і заявив про намір скоротити термін, оскільки, на його думку, російський лідер «вже знає відповідь» на його пропозиції та подальші події.

Також Трамп заявив, що більше не має інтересу зустрічатися з путіним та розмовляти з ним, але водночас, за його словами, росія має укласти угоду про припинення війни в Україні, інформує «Укрінформ».

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«Я не знаю. Я не розглядаю. Знаєте, мені більше не дуже цікаво розмовляти», — зауважив Трамп у відповідь на запитання, чи розглядає він можливість зустрічі з путіним.

Коли президента США запитали, що він збирається робити після завершення ультиматуму, Трамп зазначив, що запровадить «вторинні санкції», якщо угода не буде укладена.

«І можливо, ми укладемо угоду, я не знаю», — продовжив він.

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Попередній 50-денний термін Трамп надав росії рівно два тижні тому, 14 липня. Тоді він виступив із жорсткою критикою на адресу росії та особисто путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливав 3 вересня, Трамп, за його словами, був готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої росії та тих країн, які купують у неї енергоносії.

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б призвести до завершення війни. Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що без підтримки Китаю, який закуповує у росії нафту, путін «не міг би витримати цієї війни».

Як писали «ФАКТИ», американський президент також розглядає можливість надання нової фінансової допомоги Україні вперше з моменту свого вступу на посаду.

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