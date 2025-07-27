Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини

Чорна звістка прийшла ще в одну українську родину. У Радивилові на Рівненщині попрощались із героєм з бойового підрозділу «Азов» Андрієм Лащевим, позивний «Шум». Він загинув 17 липня 2025 року в районі населеного пункту Бересток Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Воїну навіки 28 років, повідомляє Радивилівська громада.

ВІДЕО ДНЯ

«Він був призваний до лав Збройних Сил України 5 грудня 2024 року. Андрій проходив службу за призовом під час мобілізації, обіймав посаду водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів», — йдеться у повідомленні.

Військові побратими наголосили, що Андрій був дуже відповідальним на своїй ділянці роботи, подякували рідним і батькам за те, що таким його виховали. Захисник загинув внаслідок ворожого FPV-удару по позиції. Він отримав несумісні з життям поранення від вибуху та уламків.

Оскільки Андрій був бійцем спеціалізованого військового підрозділу «Азов», то на останнє з ним прощання прибуло численне бойове братство. На кладовищі над Андрієвою труною побратими прочитали Молитву українського націоналіста. Рідним захисника вручили прапор України. Поховали Героя на Лев’ятинському кладовищі. Оскільки воїн був неодруженим, за жалобною традицією, між усіма присутніми на похоронній процесії розділили скорботний коровай. Біля могили Андрія побратими дали слово помститись ворогу за його загибель.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині в бою загинув еколог з Вінниччини Василь Шевчук.

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook