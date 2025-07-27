- 27.07 22:29 Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно
- 27.07 22:01 Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно
- 27.07 21:32 Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті
- 27.07 21:03 Посадіть лаванду та герань: як швидко та ефективно позбутись комарів у саду
- 27.07 20:35 Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини
- 27.07 20:07 Сливи на зиму в пряному маринаді: рецепт, який закохує з першої ложки
- 27.07 19:44 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині: є жертви
- 27.07 19:39 «Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»
- 27.07 19:09 Тільцям — «Верховний жрець» та терпіння, Стрільцям — «Світ» та приємна несподіванка: Таро-прогноз на 28 липня
- 27.07 18:46 У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?
- 27.07 18:36 Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
- 27.07 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини
Чорна звістка прийшла ще в одну українську родину. У Радивилові на Рівненщині попрощались із героєм з бойового підрозділу «Азов» Андрієм Лащевим, позивний «Шум». Він загинув 17 липня 2025 року в районі населеного пункту Бересток Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Воїну навіки 28 років, повідомляє Радивилівська громада.
«Він був призваний до лав Збройних Сил України 5 грудня 2024 року. Андрій проходив службу за призовом під час мобілізації, обіймав посаду водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів», — йдеться у повідомленні.
Військові побратими наголосили, що Андрій був дуже відповідальним на своїй ділянці роботи, подякували рідним і батькам за те, що таким його виховали. Захисник загинув внаслідок ворожого FPV-удару по позиції. Він отримав несумісні з життям поранення від вибуху та уламків.
Оскільки Андрій був бійцем спеціалізованого військового підрозділу «Азов», то на останнє з ним прощання прибуло численне бойове братство. На кладовищі над Андрієвою труною побратими прочитали Молитву українського націоналіста. Рідним захисника вручили прапор України. Поховали Героя на Лев’ятинському кладовищі. Оскільки воїн був неодруженим, за жалобною традицією, між усіма присутніми на похоронній процесії розділили скорботний коровай. Біля могили Андрія побратими дали слово помститись ворогу за його загибель.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині в бою загинув еколог з Вінниччини Василь Шевчук.146
Читайте нас у Facebook