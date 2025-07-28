Єдиний син у матері: на Харківщині поліг захисник з Рівненщини

Костопільська громада в останню дорогу провела свого загиблого захисника Тараса Коваля. 17 липня під час виконання бойового завдання водій-електрик відділення безпілотних авіаційних комплексів загинув поблизу села Мілове на Харківщині. Йому навіки 41 рік, повідомляє міська рада.

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«Тарас навчався у Костопільському будівельно-технологічному коледжі. Після завершення навчання працював на деревообробних підприємствах, їздив за кордон на заробітки.

На службу чоловіка призвали 14 листопада 2024 року. Проходив навчання на Рівненському полігоні, через хворобу кілька разів лікувався. Дружина востаннє бачила Тараса Коваля 30 березня 2025 року, через день, 1 квітня, його підрозділ вирушив на Харківський напрямок. Потім був Сумський, потім знову Харківський", — йдеться у повідомленні.

Зі слів дружини Валентини, чоловік постійно перебував на передовій. Востаннє з ним розмовляла 13 липня.

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«Він казав, що знову має заходити на бойові позиції на підмогу побратимам. Кожного разу казав, що стає усе більш небезпечно. Більше зв’язку з чоловіком не було. 19 липня до його матері прийшли військовослужбовці й повідомили, що Тараса більше немає. Він — єдиний її син», — каже дружина воїна.

У захисника залишилися двоє маленьких доньок, дружина та батьки. Поховали Тараса Коваля на Новому кладовищі в Костополі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Покровському напрямку воїна з Полтавщини.

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