Дружина Брукліна Бекхема знялася повністю оголеною, але «нарвалась» на хейт користувачів (фото)

Дружина старшого сина Бекхемів Брукліна Нікола Пельц не тільки думає, як знищити модний бізнес свекрухи Вікторії, а й використовує будь-яку можливість показати себе «у всій красі».

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Зокрема, в одній з недавніх сесій у соціальній мережі донька мільярдера Нельсона Пельтца сфотографувалась повністю оголеною.

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«Кращі спогади», — підписала Нікола фотографії, на яких вони з чоловіком проводять літо на яхті (ймовірно, що належить її батькові-мільярдеру). Відпочиває пара, як відомо, недалеко від Сен-Тропе.

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У коментарях більшість читачів посту написали захоплені відгуки про те, що їм сподобався знімок, проте були й такі, що трохи докоряли молодій жінці — не все можна вирішувати оголеними фото — варто пам'ятати про інші речі.

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Як відомо, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружені з 2022 року7 Вони кілька місяців не спілкуються з Девідом і Вікторією Бекхемами, а також з братами Брукліна — Ромео і Крузом та сестрою Харпер.

Раніше сім'я часто проводила час разом. Навесні Нікола та Бруклін пропустили показ Вікторії, а потім проігнорували її день народження та 50-річний ювілей Девіда Бекхема. Незабаром видання TMZ повідомило, що невістка Бекхемів вважає їх «токсичними», а сам Бруклін нібито не хоче спілкуватися з ними. Тим часом з рідними Ніколи старший син Бекхемів у добрих стосунках: нещодавно подружжя відсвяткувало 83-річчя її батька та відпочивало разом з ним та її братами в Сен-Тропе.

Нагадаємо, також у Сен-Тропе знаходиться і 50-річний актор Леонардо Ді Капріо, який, схоже, збирається побратися з 27-річною моделлю Вітторією Черетті. Багатьом шанувальникам сподобались знімки дівчини на яхті.

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