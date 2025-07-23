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Девід Бекхем аж почервонів: Вікторія висміяла його самостійну стрижку
Незвачаючи на розвиток драми у родині Бекхемів, 50-річний Девід Бекхем опублікував в Instagram незручний момент, який стався, коли він намагався зробити собі стрижку. У відео, яке стало вірусним, чоловік нервує після того, як випадково вистриг собі лисину під час гоління голови, пише The News.
Намагаючись повернутись до свого відомого образу на піку кар'єри, колишній півзахисник «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії відмовився від своєї звичної короткої зачіски на користь самостійної стрижки за допомогою спеціальної електричної машинки.
Але насадка машинки відпала під час гоління і залишила помітну вибриту ділянку на маківці. Оскільки більша частина його волосся вже була підстрижена, у Бекхема залишалося мало способів приховати невдало виголену ділянку, що зробило ситуацію ще більш незручною.
Поділившись своїм розчаруванням в інтернеті, він написав: «Це не смішно. Отже, це сталося вчора, коли я голив голову, і, як ви можете чути, моїй дружині це зовсім не сподобалося. @victoriabeckham, не завжди потрібно бути ТАКОЮ ЧЕСНОЮ — я впевнений, це виглядає жахливо, і так, діти задоволені».
Вікторія Бекхем, явно розважена інцидентом, зафіксувала цей момент на відео, яким поділилася зі своїми підписниками в Instagram. У відео вона не виявляє жодної пощади.
«Це виглядає погано, — зізнається вона, коли засмучений Бекхем неохоче показує їй лисину. — Я завжди буду з тобою чесною — це виглядає жахливо».
Раніше повідомлялося, що таємницю Вікторії Бекхем випадково розкрив Девід.160
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