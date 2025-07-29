З тобою почалося все: популярна співачка зворушливо звернулася до близької людини

Популярна співачка Оля Цибульська, яка поділилася рідкисними фото, вразила зворушливим дописом. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та привітання своєму брату Сергію. За словами Цибульської, він саме той чоловік, який підтримує її усе життя, навіть у найскрутніші часи.

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«Я не памʼятаю себе до твого народження, — написала Ольга. — Бо з тобою почалось все справжнє. Ти — поруч завжди. І це не просто підтримка. Це щастя.

Ти перший, хто зʼявляється, коли якась с*ака. І той, хто ніколи не зникає, навіть коли я влипла… Я хочу, Бразе, щоб у тебе було все. І навіть більше. Щоб мрії лізли з берегів, а життя підлаштовувалось під тебе. Мрій, будь ласка. А я — завжди поруч".

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«Дякую, моя рідна, і дякую велике за все, — відповів Сергій. — Коли вчила не боятися темряви і кидала улюблену іграшку в кімнату».

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«Чому ви ховали такого красунчика від нас!» — зреагували у мережі.

«Дуже щирий допис! — написали у мережі. - Дуже гарний брат! Дуже гарна родина! Щастя вам!»

Раніше Ірина Білик показала, як робить шашлик із «колишніх».

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