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З тобою почалося все: популярна співачка зворушливо звернулася до близької людини
Популярна співачка Оля Цибульська, яка поділилася рідкисними фото, вразила зворушливим дописом. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та привітання своєму брату Сергію. За словами Цибульської, він саме той чоловік, який підтримує її усе життя, навіть у найскрутніші часи.
«Я не памʼятаю себе до твого народження, — написала Ольга. — Бо з тобою почалось все справжнє. Ти — поруч завжди. І це не просто підтримка. Це щастя.
Ти перший, хто зʼявляється, коли якась с*ака. І той, хто ніколи не зникає, навіть коли я влипла… Я хочу, Бразе, щоб у тебе було все. І навіть більше. Щоб мрії лізли з берегів, а життя підлаштовувалось під тебе. Мрій, будь ласка. А я — завжди поруч".
«Дякую, моя рідна, і дякую велике за все, — відповів Сергій. — Коли вчила не боятися темряви і кидала улюблену іграшку в кімнату».
«Чому ви ховали такого красунчика від нас!» — зреагували у мережі.
«Дуже щирий допис! — написали у мережі. - Дуже гарний брат! Дуже гарна родина! Щастя вам!»
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