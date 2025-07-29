Ракам — «Туз мечів» та осяяння, Скорпіонам — «Маг» та нові горизонти: Таро-прогноз на 30 липня

У східному гороскопі на тиждень 28 липня — 3 серпня йдеться про те, що багато знаків зодіаку зможуть покращити своє фінансове становище. Це сприятливий час на вирішення як фінансових, кар'єрних, так й особистих завдань.

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А карти Таро підкажуть час, коли будь-яка дрібниця має значення і здатна призвести до значних змін.

ОВЕН — Імператриця

Овни зможуть знайти відповіді на важливі питання щодо сім'ї, кар'єри або власних бажань. Ваші слова та вчинки матимуть особливу силу. Не бійтеся довіритись своїй інтуїції та емоціям — вони стануть вашими головними помічниками.

ТЕЛЕЦЬ — Туз Кубків

На Тельців чекають приємні новини. Варто дозволити собі відкритися емоціям, показати свою щирість та м'якість. Це гарний момент для примирень, зізнань або зміцнення зв'язків, що вже існують.

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БЛИЗНЮКИ — Колесо Фортуни

Близнюки на порозі змін. Вам потрібно проявити гнучкість та здатність підлаштовуватися під обставини. Можливо, вам випаде шанс, на який ви давно чекали, але він вимагатиме рішучості та швидких дій. Зміни — це можливість перейти на новий рівень.

РАК — Туз Мечів

На Раків чекає на день осяянь. Можливо, ви знайдете спосіб остаточно вирішити проблему, яка довго турбувала вас, або отримаєте важливу інформацію, яка змінює ваші погляди. Якщо потрібно ухвалити важливе рішення — робіть це впевнено.

ЛЕВ — Сила

Леви зможуть досягти успіху лише м'якою, але наполегливою енергією. Уникайте зайвої агресії чи тиску на оточення. Будь-які перепони виявляться переборними, якщо діяти з упевненістю та внутрішньою рівновагою.

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ДІВА — Дев'ятка Денаріїв

На Дів чекають успіхи у фінансових справах, кар'єрних питаннях чи довгострокових проєктах. День також сприятливий для наведення ладу в особистих фінансах. Ви відчуєте впевненість у своїх силах і усвідомлюєте, що перебуваєте на вірному шляху.

ТЕРЕЗИ — Шістка Жезлів

Терезам карта передбачає перемогу, удачу й успіх у справах. Можливо, ви отримаєте похвалу від керівництва, досягнете важливої мети. Важливо виявити ініціативу, тому що удача на вашому боці.

СКОРПІОН — Маг

Скорпіонам відкриються нові горизонти та можливість виявити всі свої приховані здібності. Це ідеальний час для нових проєктів, переговорів та активних дій. Використовуйте цей день для зміцнення своїх позицій та досягнення цілей.

СТРІЛЕЦЬ — Сонце

Стрільці зможуть подолати будь-які завдання. Усі події цього дня будуть складатися на вашу користь. Постарайтеся провести день максимально продуктивно та із задоволенням, адже саме радість стане джерелом вашої енергії.

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КОЗОРІГ — Дев'ятка Жезлов

Козорогам важливо не здаватися, навіть якщо обставини здаються складними. Потрібно виявити лише трохи терпіння і у вас все вийде. Важливо зберігати внутрішню стійкість і не піддаватися сумнівам.

ВОДОЛІЙ — Зірка

Водолії відчують бажання рухатися вперед та надію на краще майбутнє. Можливо, у вас з'явиться нова мета, яка наповнить життя змістом. Корисно будувати плани та вірити у свої сили.

РИБИ — Суд

Риби зроблять важливі висновки, які допоможуть їм позбутися старих страхів чи помилок. День ідеально підходить для аналізу своїх вчинків, примирень та завершення невирішених справ. Потрібно лише виявити чесність перед собою та іншими, тоді доля дасть вам шанс розпочати новий етап життя.

Фінансовий гороскоп на 28 липня — 3 серпня для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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