Вже заздрю: ведучий «Холостяка» вперше «засвітив» учасниць нового сезону

Завершуються зйомки чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його головний герой — актор Тарас Цимбалюк — та ведучий проєкту Григорій Решетнік на своїх сторінках у соціальній мережі діляться світлинами та враженнями від роботи. Відомо, що левова частина зйомок проходить у Карпатах. Григорій показав закулісне життя команди, яка працює над сезоном та «засвітив» дівчат з Першої вечірки.

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«Вже заздрю вам, що ви побачите цей сезон — так цікаво вже давно не було, щодня сюрприз і нова пригода», — підписав світлини Григорій Решетнік.

Підписники відреагували на допис ведучого, вкотре поділившись думками про те, що подібні проєкти не для часів війни.

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«Поки ви тут на зйомках і посміятися, наші хлопці на війні, інші помирають або лежать у лікарні з тяжкими пораненнями, — написали у коментарях. - Не на часі зараз такі проєкти. Це неповага до наших військових. Чому ж ви не підете і не допомагаєте нашим хлопцям».

«Одні прощаються з героями і плачуть, інші посміхаються та скачуть! — додали у мережі. — Таке життя сучасної України».

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«Головне, аби кліщи себе поводили чемно цього разу, — відреагувала колишня учасниця „Холостяка“, співачка Злата Огнєвіч. — Чекаю новий сезон».

«Скажіть, будь ласка, що може бути краще, ніж наша пісня, річки, гори, поля? — поділилися враженням. — Життя настільки коротке, щоб міняти свій час на проживання в інших місцях, країнах, в чужій культурі, мові, чужих людях».

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Раніше відомий шеф-кухар вирішив піти у реаліті «Холостяк».

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