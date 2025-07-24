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Ой, що буде: Холостяк Тарас Цимбалюк натякнув, що закохався
Тривають зйомки чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його головний герой — актор Тарас Цимбалюк — спровокував шанувальниць несподіваним зізнанням.
За словами Тараса, він вже відчуває «щось особливе». На своїй сторінці у соціальній мережі Цимбалюк виклав світлину з трояндою та невеликий допис.
«Половина шляху позаду…, — написав Тарас. — Вже, бачу, буде щось особливе…».
Відомо, що зйомки реаліті проходять у живописних місцях Карпат. Тарас викладає фрагменти роботи над проєктом та кумедні випадки під час зйомок. Його підписники зізнаються, що з нетерпінням чекають на «Холостяка», премʼєра якого відбудеться вже цієї осені.
«Це вааабще що у вас там твориться!!! — відреагувала акторка та подруга Тараса Наталка Денисенко. — Я навіть не знаю як серця глядачів витримають!
«Хто вона?» — задалися питанням у мережі.
«Ой що буде, ой що буде», — заінтригував ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік.
«Охх, Тарас, перецілуєшся там з усіма учасницями, а нам тут корвалол пити», — поділилися шанувальниці.
«Не дивлюся Холостяка», — зізналися підписники. - А від щирого серця бажаю зустріти не наігране, не екранне, а справжнє щастя".
«Не вірю, — поділилися думкою. — Сто процентів сценарій. Але подивлюсь то кіно».
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