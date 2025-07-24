Ой, що буде: Холостяк Тарас Цимбалюк натякнув, що закохався

Тривають зйомки чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його головний герой — актор Тарас Цимбалюк — спровокував шанувальниць несподіваним зізнанням.

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За словами Тараса, він вже відчуває «щось особливе». На своїй сторінці у соціальній мережі Цимбалюк виклав світлину з трояндою та невеликий допис.

«Половина шляху позаду…, — написав Тарас. — Вже, бачу, буде щось особливе…».

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Відомо, що зйомки реаліті проходять у живописних місцях Карпат. Тарас викладає фрагменти роботи над проєктом та кумедні випадки під час зйомок. Його підписники зізнаються, що з нетерпінням чекають на «Холостяка», премʼєра якого відбудеться вже цієї осені.

«Це вааабще що у вас там твориться!!! — відреагувала акторка та подруга Тараса Наталка Денисенко. — Я навіть не знаю як серця глядачів витримають!

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«Хто вона?» — задалися питанням у мережі.

«Ой що буде, ой що буде», — заінтригував ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік.

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«Охх, Тарас, перецілуєшся там з усіма учасницями, а нам тут корвалол пити», — поділилися шанувальниці.

«Не дивлюся Холостяка», — зізналися підписники. - А від щирого серця бажаю зустріти не наігране, не екранне, а справжнє щастя".

«Не вірю, — поділилися думкою. — Сто процентів сценарій. Але подивлюсь то кіно».

Раніше переможниця «Холостяка-13» вразила зміною образу.

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