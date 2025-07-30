Грошей більше не буде: частині пенсіонерів скасували доплати до пенсії — про кого йдеться

Пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію, призупинять виплату пенсій. Також без грошової допомоги залишаться жителі ще дев'яти областей, повідомили у Міністерстві соціальної політики.



Йдеться про понад 390 тисяч українців з прифронтових областей — Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської. Ці люди отримували регулярну грошову допомогу від ООН протягом двох років.

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«Цього місяця у зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами програму ВПП ООН завершено. Липневі виплати — останні в рамках цієї програми», — зазначили у Мінсоцполітики.

Проєкт, реалізований Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) спільно з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України, офіційно завершено через брак фінансування.

За час дії ініціативи щомісяця близько 390 тисяч українців отримували загалом 219 мільйонів гривень, а загальний обсяг виплат становив понад 5 мільярдів гривень.

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Водночас Міністерство соціальної політики не виключає можливості поновлення виплат — за умови надходження нового фінансування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яку пенсію отримує народний артист України Іво Бобул після того, як пройшов шлях «пошуків справедливості».

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