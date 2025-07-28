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«Дякую за це, Господи»: Іво Бобул зізнався, яку пенсію отримує після підвищення
Народний артист України Іво Бобул не звик замовчувати речі, які вважає несправедливими щодо себе та своїх заслуг перед рідною країною. Він один з небагатьох, хто наважився і розкритикувати розмір своєї пенсіії, за яку йому «соромно» за державу.
Про те, як склалася його доля у «пошуках справедливості», артист розповів в інтерв'ю «ТСН». Якщо раніше співак отримував 5 тисяч гривень, то наразі сума виплат зросла вдвічі й складає 10 тисяч. Незважаючи на це він не вважає її рівноцінною власному внеску в розвиток культури та мистецтва країни.
«Соромно, люди. Соромно просто. Значить, людина, яка носила в кабінет одну бумагу сюди, одну бумагу — туди, то 40−50 тисяч, а тобі — 10. Ну, нічого. Дякую за це, Господи», — зазначив Бобул.
Раніше співак більш критично висловлювався щодо розміру свої пенсії. Так, в одному з інтерв'ю він наголосив, що виплати не відповідають розмірам його багаторічного стажу.
Як відомо, сценічну діяльність розпочав у 1980-х роках як учасник вокально-інструментальних ансамблів, а згодом як сольний виконавець. У його доробку — численні пісні, що стали шлягерами. Серед найвідоміших хітів — «Якщо любиш — кохай», «Все золото світу», «А липи цвітуть», «Осінній сад» та інші.
У свої 72 роки Бобул продовжує давати концерти, брати участь у різноманітних проєктах та займатися музичною діяльністю. Він також працює викладачем та очолює кафедру естрадного співу, що дозволяє отримувати додатковий дохід.
Раніше 65-річний актор Віктор Андрієнко, який грав Шпикуляка у популярному в 90-ті роки «Шоу довгоносиків», зізнався, що отримує невелику пенсію. Одна з причин — втрата документів про його роботу у 90-х роках минулого сторіччя.
Фото з відкритих джерел376
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