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Слідів транзакцій не помітили: чому в серпні частина пенсіонерів може залишитись без виплат
В той час як частина людей на заслуженому відпочинку може розраховувати в серпні на посилені виплати — від 450 до 3100 гривень з нагоди Дня незалежності, дехто з пенсіонерів ризикує взагалі залишитись без надходжень.
Про це повідомив у коментарі телеканалу «Київ24» Андрій Рева, міністр соціальної політики у 2016−2019 роках.
За його словами, при ухваленні державного бюджету наа 2025 рік, Верховна Рада надала півроку, щоб деякі категорії пенсіонерів підтвердили свою особу. Тому в серпні буде призупинено виплати для людей на заслуженному відпочинку, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і проживали на окупованих територіях до 24 лютого 2022 року.
«Практично мова йде про колишніх мешканців ОРДЛО. Це не стосується тих пенсіонерів, які опинилися на окупованій території і змушені були шукати прихистку в інших регіонах України після початку широкомасштабного вторгнення», — пояснив він.
За словами Андрія Реви, станом на кінець 2023 року на банківських рахунках цих людей накопичено близько 10 мільярдів гривень, однак транзакції за цими рахунками не фіксувалися.
«Пенсіонери не отримували, не знімали, не використовували ці кошти. І ці люди не проходили фізично ідентифікацію. Тобто фактично кошти для виплати пенсій висять у банку і руху по цих коштах немає», — зазначив він.
Ексміністр нагадав, що Верховна Рада, ухвалюючи державний бюджет на 2025 рік, вирішила надати час, щоб ці пенсіонери підтвердили свою особу.
«Якщо цього не станеться, то від серпня ці гроші переведуть в Пенсійний фонд, і вони там будуть знаходитись. Коли ці люди знайдуться або з’ясується, що, на жаль, їх немає, якщо такі випадки будуть, то матимуть право на отримання цих коштів їхні родичі», — пояснив подальшу долю цих коштів Андрій Рева.
Нагадаємо, що раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів про проєкт закону, яким пропонується збільшити пенсійний вік в Україні.
Фото — Pixabay230
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