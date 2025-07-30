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Вимагають негайно виправити: у Китаї відреагували на нові санкції від України

14:23 30 липня 2025
речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь

Україна запроваджує санкції не тільки проти російський пропагандистів. У Пекіні висловили незадоволення тим, що Україна ввела санкції стосовно деяких китайських фізичних та юридичних осіб. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

«Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві чи дозволу Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний вплив», — йдеться у заяві речника.

Ґо Цзякунь додав, що Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній.

Додамо, що 27 липня Київ запровадив проти низки російських компаній, а також фізичних та юридичних осіб із Китаю, Ірану та інших країн нові санкції. Володимир Зеленський зазначив, що із 18-го санкційного пакета ЄС застосовано обмеження, зокрема до структур, пов'язаних із російським тіньовим танкерним флотом.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Велика Британія бореться з тіньовим флотом москви.

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