Вимагають негайно виправити: у Китаї відреагували на нові санкції від України

Україна запроваджує санкції не тільки проти російський пропагандистів. У Пекіні висловили незадоволення тим, що Україна ввела санкції стосовно деяких китайських фізичних та юридичних осіб. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

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«Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві чи дозволу Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний вплив», — йдеться у заяві речника.

Ґо Цзякунь додав, що Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній.

Додамо, що 27 липня Київ запровадив проти низки російських компаній, а також фізичних та юридичних осіб із Китаю, Ірану та інших країн нові санкції. Володимир Зеленський зазначив, що із 18-го санкційного пакета ЄС застосовано обмеження, зокрема до структур, пов'язаних із російським тіньовим танкерним флотом.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Велика Британія бореться з тіньовим флотом москви.

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