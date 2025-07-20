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Балашов, Королевська, Латиніна: Зеленський ввів нові персональні санкції проти антиукраїнських пропагандистів

18:29 20 липня 2025
Зеленський ввів санкції проти антиукраїнських пропагандистів, фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський 20 липня запровадив нові санкції проти антиукраїнських пропагандистів.

Указ президента № 502/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» опубліковано на офіційному сайті очільника держави.

До списку потрапили:

- російська блогерка Юлія Латиніна,

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- бізнесмен Геннадій Балашов,

- український блогер Андрій Серебрянський (відомий як Андрій Луганський),

- «Z-воєнкор» Тетяна Аксьоненко.

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Всі вони брали участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії рф.

Санкції передбачають блокування активів, заборону користування майном, обмеження на економічну діяльність та інші заходи, що унеможливлюють подальший вплив цих осіб на український інформаційний та економічний простір.

Нагадаємо, днями в ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти кремля. Основні пункти обмежень стосуються 105 суден «тіньового флоту» рф, які використовуються для нелегального експорту російської нафти. Також запроваджено зниження цінової стелі на нафту до 47,6 долара за барель.

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