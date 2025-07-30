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Час дешевих овочів минає: на ринку спостерігається зростання цін
Хоча в середині липня на ринку відзначалося падіння цін на багато овочів, вже до кінця місяця вартість частини з них знову може піти вгору. Про це свідчить зростання оптових цін на деякі овочі.
Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit, за даними яких цінові зміни спостерігаються на тлі поступово зростаючої пропозиції на ринку. Втім, деяких овочів не стає більше на ринку, з чим, можливо, і пов'язане їхнє подорожчання.
Так, найсильніше за тиждень з 18 по 25 липня у ціні додали помідори: з 25−50 до 35−70 гривень за кілограм, при цьому пропозиція цього овоча не особливо впала, а роздрібна ціна становить близько 90 гривень за даними порталу «Мінфін». Також за той період подорожчали морква (з 13−20 грн за кг до 15−20 грн) та буряк (з 8−12 до 10−20 грн), причому саме морква залишається лідером продажів на оптовому ринку овочів, хоча її пропозиція падає, що, ймовірно, і вплинуло на ціни. Роздрібні ціни на моркву та буряк становлять 28 та 36 гривень відповідно.
Загалом, за даними аналітиків, овочі «борщового» набору стали продавати рідше, ніж раніше, винятком стала білокачанна капуста, пропозиція якої зросла. Так, її ціна впала з 17−25 грн за кг до 17−22 грн за кілограм, у роздріб вона коштує 20 гривень за кілограм білокачанної та 32 гривні за 1 кг молодої.
Тим часом НБУ заявив, що зростання цін в Україні у 2025 році буде вищим, ніж прогнозувалося раніше — 9,7%, а не 8,7%.100
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