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Він хоче, щоб Україна припинила існувати як нація: відома публіцистка про цілі путіна

17:30 30 липня 2025
Письменниця і публіцистка Енн Епплбаум

У путіна, який може стати ще небезпечнішим для світу, у війні з Україною однозначно є стратегія. І в нього три цілі, вони дещо перетинаються. В цьому переконана відома письменниця та публіцистка Енн Епплбаум, пише DW.

«Перша — імперська ціль. Він хоче відродити російську імперію, ставши її лідером. І це буде його роль в історії. Для цього він хоче, щоб Україна стала або маріонетковою державою, або повноправною частиною росії, — пояснила вона. — Він хоче, щоб Україна припинила існувати як нація і щоб Україна знову увійшла до складу російської імперії. У якому саме форматі, я не знаю.

Завоювати країну за 6 тижнів — цей план провалився. Тепер задіяний план Б. Він полягає в тому, щоби максимально підірвати і зруйнувати країну. Це його перша ціль. Друга ціль — знищити ідеї, які призвели до революції 2014 року, того року, коли стався Майдан. Коли революція звершилася успіхом, коли президент Янукович втік з країни — для путіна це було своєрідним тривожним сигналом. Адже це, звичайно, той тип революції, якого він боїться найбільше".

На думку публіцистки, третій елемент стратегії путіна має глобальний характер.

«Я маю на увазі, що в путіна дійсно є геополітична стратегія, і його стратегія полягає в підриві міжнародного права і світових правил, встановлених після Другої світової війни», — підсумувала Епплбаум.

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Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» журналіст, блогер та волонтер Роман Цимбалюк зазначив, що навіть найжорсткіші санкції з боку США навряд чи зупинять цю війну путіна.

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