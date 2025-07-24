путін може стати ще небезпечнішим для світу: через ультиматум Трампа Європа змінила поведінку

Після ультиматуму Трампа путіну про санкції через 50 днів передбачається, що очільник кремля невдовзі сяде за стіл мирних переговорів. Та поки Трамп оголошує про вкрай необхідну протиповітряну оборону та ракети великої дальності для Києва, путін збільшив кількість ударів по Україні дронами та ракетами, пише The Telegraph.

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Всіх змусили повірити, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі збирається активізувати «коаліцію охочих» в Європі для збільшення поставок зброї Україні. На жаль, ця хвалена промова майже не викликала хвилювання.

«Більшість міністрів уряду, очевидно, більше зацікавлені Близьким Сходом, ніж Європою. Але якими б жахливими не були події в Газі та Сирії, навряд чи ми будемо втягнуті в іще одну війну на Близькому Сході. Цілком можливо, що це станеться в Європі. На наших вулицях забагато протестувальників, які кричать про дітей Гази. Чому ніхто не кричить про всіх дітей, убитих дронами путіна? Чому ніхто на вулицях не розмахує банерами на підтримку українських сімей, у яких путін викрав 20 000 дітей?» — йдеться у статті.

Влада путіна може слабшати: як не парадоксально, це може зробити його більш небезпечним для світу, а не менш. Російська економіка переживає стрімке падіння та впаде в прірву, якщо Трамп запровадить обіцяні санкції наприкінці літа, але не треба давати російським військовим свободу маневру протягом наступних п'яти тижнів, щоб вони захопили більше територій, вбили більше українців і викрали більше дітей, закликають журналісти.

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Можна запобігти цьому, прискоривши постачання зброї до Києва. Трамп чітко дав зрозуміти, що США постачатимуть зброю, якщо за неї заплатить Європа. Також слід серйозно розглянути використання літаків НАТО для забезпечення дотримання заборонених зон навколо захищених цивільних об'єктів, лікарень і шкіл у великих містах України.

«Хоч би як наші політичні лідери не вірили, що заслуговують на літню відпустку, це не так. Вони повинні зосередитися на війні, яка насправді нам загрожує. Викрадені діти України не можуть взяти відпустку, як і знедолені українські солдати. Якщо ми не зможемо запобігти війні, яка охопить Європу цього літа, ніхто з нас не буде у відпустці наступного літа», — констатують автори статті.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» журналіст, блогер та волонтер Роман Цимбалюк зазначив, що навіть найжорсткіші санкції з боку США навряд чи зупинять цю війну путіна.

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