Мінімальна пенсія вища за 2 361 грн: яка може бути «мінімалка» в українських пенсіонерів і від чого вона залежить

Хоча лише за місяць в Україні на 2000 гривень зросла середня зарплата для розрахунку пенсії, її мінімальний розмір колишній — 2361 гривня. Однак насправді, залежно від категорії та страхового стажу, мінімальна пенсія може перевищувати 3000 гривень.

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Таку інформацію надає Пенсійний фонд України, за даними якого цей розмір було перераховано у березні. Це сталося в рамках виконання постанови КМУ № 209 «Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2025 році».

Так, пенсіонери які:

- досягли віку 65 років, не працюють, одержують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, — 3758 грн;

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- у віці 80 років одержують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та мають страховий стаж 20/25 років — також 3758 грн;

- у віці від 70 до 80 років, одержують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та мають страховий стаж 30/35 років — 3613 грн;

- у віці до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років, та особам з інвалідністю І групи (незалежно від віку та тривалості страхового стажу), які отримають пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», — 3323 грн;

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- іншим категоріям непрацюючих пенсіонерів (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію) — 3038 грн.

При цьому в ПФУ уточнили: якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків та менше 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється у розмірі, пропорційному страховому стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок з числа осіб віком від 75 до 80 років не може бути меншим за 3 613 гривень.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», деякі пенсіонери в серпні отримають доплату у розмірі від 450 до 3100 гривень.

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