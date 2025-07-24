Від 450 до 3100 гривень: кому з пенсіонерів дадуть підвищену виплату в серпні та чи залишать її на осінь

У той час як одні українці можуть отримувати державну допомогу замість пенсії, інші можуть розраховувати на понад 3000 гривень доплати в серпні. Щоправда, станеться це лише один раз — і буде пов'язано з 34-ю річницею незалежності України.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України, за даними якого у 2025 році механізм проведення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертв нацистських переслідувань», не змінився. І пенсіонерам, які мають право на таку виплату, разова грошова виплата буде виплачена у серпні разом із пенсією.

З 1 липня 2025 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України розпочався прийом заяв з інформацією про осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України та не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України.

У заяві (довільної форми) необхідно вказати:

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реквізити документів, що підтверджують особу,

номер банківського рахунку для отримання виплати,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошової виплати.

Також до заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення (при особистому зверненні — оригінал);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінал).

Кінцевий термін подання заяви на здійснення разової грошової виплати — 1 серпня 2025 року. Якщо немає можливості подати заяву до цього терміну, ви можете зробити це до 1 жовтня 2025 року.

Сума одноразової допомоги становитиме, залежно від категорії отримувача:

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особи з інвалідністю внаслідок війни (І група) — 3100 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІ група) — 2900 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІІ група) — 2700 грн;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн;

колишні неповнолітні та малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання — 1000 грн;

члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України — 650 грн;

учасники війни та колишні в'язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизанів та підпільників — 450 грн.

Крім того, у серпні можна буде отримати «тринадцяту пенсію» — таку неофіційну назву має пенсія, яку не встиг отримати пенсіонер у разі смерті і яку можуть отримати родичі, що проживали з ним.

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