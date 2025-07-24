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Від 450 до 3100 гривень: кому з пенсіонерів дадуть підвищену виплату в серпні та чи залишать її на осінь
У той час як одні українці можуть отримувати державну допомогу замість пенсії, інші можуть розраховувати на понад 3000 гривень доплати в серпні. Щоправда, станеться це лише один раз — і буде пов'язано з 34-ю річницею незалежності України.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України, за даними якого у 2025 році механізм проведення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертв нацистських переслідувань», не змінився. І пенсіонерам, які мають право на таку виплату, разова грошова виплата буде виплачена у серпні разом із пенсією.
З 1 липня 2025 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України розпочався прийом заяв з інформацією про осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України та не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України.
У заяві (довільної форми) необхідно вказати:
- реквізити документів, що підтверджують особу,
- номер банківського рахунку для отримання виплати,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
- реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошової виплати.
Також до заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення (при особистому зверненні — оригінал);
- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінал).
Кінцевий термін подання заяви на здійснення разової грошової виплати — 1 серпня 2025 року. Якщо немає можливості подати заяву до цього терміну, ви можете зробити це до 1 жовтня 2025 року.
Сума одноразової допомоги становитиме, залежно від категорії отримувача:
- особи з інвалідністю внаслідок війни (І група) — 3100 грн;
- особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІ група) — 2900 грн;
- особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІІ група) — 2700 грн;
- особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн;
- колишні неповнолітні та малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання — 1000 грн;
- члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України — 650 грн;
- учасники війни та колишні в'язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизанів та підпільників — 450 грн.
Крім того, у серпні можна буде отримати «тринадцяту пенсію» — таку неофіційну назву має пенсія, яку не встиг отримати пенсіонер у разі смерті і яку можуть отримати родичі, що проживали з ним.211
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