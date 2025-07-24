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Гроші

Від 450 до 3100 гривень: кому з пенсіонерів дадуть підвищену виплату в серпні та чи залишать її на осінь

13:29 24 липня 2025
Виплати до Дня Незалежності України. Фото з сайту https://chernigiv-rada.gov.ua/

У той час як одні українці можуть отримувати державну допомогу замість пенсії, інші можуть розраховувати на понад 3000 гривень доплати в серпні. Щоправда, станеться це лише один раз — і буде пов'язано з 34-ю річницею незалежності України.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, за даними якого у 2025 році механізм проведення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертв нацистських переслідувань», не змінився. І пенсіонерам, які мають право на таку виплату, разова грошова виплата буде виплачена у серпні разом із пенсією.

З 1 липня 2025 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України розпочався прийом заяв з інформацією про осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України та не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України.

У заяві (довільної форми) необхідно вказати:

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  • реквізити документів, що підтверджують особу,
  • номер банківського рахунку для отримання виплати,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
  • реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошової виплати.

Також до заяви додаються:

  • копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення (при особистому зверненні — оригінал);
  • копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінал).

Кінцевий термін подання заяви на здійснення разової грошової виплати — 1 серпня 2025 року. Якщо немає можливості подати заяву до цього терміну, ви можете зробити це до 1 жовтня 2025 року.

Сума одноразової допомоги становитиме, залежно від категорії отримувача:

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  • особи з інвалідністю внаслідок війни (І група) — 3100 грн;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІ група) — 2900 грн;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни (ІІІ група) — 2700 грн;
  • особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн;
  • колишні неповнолітні та малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання — 1000 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України — 650 грн;
  • учасники війни та колишні в'язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизанів та підпільників — 450 грн.

Крім того, у серпні можна буде отримати «тринадцяту пенсію» — таку неофіційну назву має пенсія, яку не встиг отримати пенсіонер у разі смерті і яку можуть отримати родичі, що проживали з ним.

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