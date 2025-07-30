На українських дорогах з’явився новий знак: чому його не варто ігнорувати

На українських дорогах періодично з'являються нові дорожні знаки. Нещодавно українські водії також зіткнулися з нововведенням — круглим знаком із зеленою каймою та чорними цифрами на білому фонi.

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Ці знаки не є обов’язковими до виконання, проте містять важливу інформацію для безпечного руху, пише mAuto.

Такі таблички найчастіше встановлюють у місцях, де існує підвищений ризик ДТП — поблизу шкіл, у житлових районах чи на складних ділянках траси. Знак показує водіям, що необхідно зменшити швидкість і бути уважнішим.



Знаки, які мають рекомендаційний характер, вже давно застосовують у країнах Європи. Ми розповідали про знак «автомобіль з крилами». Він попереджає про підтоплення ділянок дороги великою водою та небезпеку аквапланування.

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