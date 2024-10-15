На дорогах Європи з’явився новий знак «автомобіль з крилами»: на що він вказує

Життя не стоїть на місці, і в країнах Євросоюзу поступово з'являються нові дорожні знаки, які нерідко заставляють нервувати українських водіїв, адже не завжди вдається «здогадатись», на що саме вони вказують.



Наприклад, «автомобіль з крилами» — це точно не «авто для ангелів»! Про справжнє значення знаку розповідає українське спеціалізоване видання.

ВІДЕО ДНЯ

Попередження для водіїв

Раніше незвичайний дорожній знак зустрічався на дорогах Бельгії, але в ці дні його бачили водії в кількох інших європейських країнах.

Виявляється, знак попереджає водіїв про підтоплення ділянок дороги великою водою, небезпечною для автомобілів.

РЕКЛАМА

Аквапланування — явище справді небезпечне! Шина втрачає зчеплення з поверхнею шляху через шар води, що накопичується між колесом і дорогою. Коли протектор шини не здатний ефективно водити воду, виникає так званий водний клин. Він призводить до втрати контролю за автомобілем. Це підвищує ризик ДТП.

Ключовою дією в такій ситуації є обмеження швидкості: тихіше їдеш далі доїдеш.

РЕКЛАМА

Примітно, що на деяких ділянках доріг Центральної Європи досі тримається вода після сильної повені, викликаної штормом «Борис», що наробив лиха у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії, Німеччині та інших країнах. І хоча у більшості європейських регіонів вода вже спала, подекуди її потоки все ще перетинають дороги та вулиці у пониззі.

Тому виникла потреба інформувати водіїв про досить небезпечне явище під назвою аквапланування.

РЕКЛАМА

Усі служби вже зрозуміли, що білий автомобіль із крилами на блакитному тлі містить важливу інформацію. Щоправда, багато водіїв про зміст цього знака майже нічого не знають, оскільки він не прописаний у відповідному розділі правил дорожнього руху. Тепер він може з’явитися у дорожній інфраструктурі багатьох країн і зокрема, України.

Принагідно нагадаємо, що на українському ринку після повеней у Європі з'явилися автівки-потопельники, які не завжди підлягпють відновленню.

85

Читайте нас у Facebook