Принц Гаррі розкрив «шокуючу правду» після програшу в суді

Хоча юридична битва принца Гаррі, який знову потрапив у скандал, можливо, не закінчилася на його користь, він все ж таки виявив «шокуючу правду» під час цього процесу. Герцог Сассекський розкрив деякі деталі в офіційній заяві, критикуючи Виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів (RAVEC), пише pagesix.com.

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«Рішення суду підтверджує, що Виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів не дотримувався власних обов'язкових процедур щодо мене, які застосовуються до всіх інших осіб високого ризику та відомих осіб», — написав Гаррі.

Він також пообіцяв продовжувати боротьбу в цій справі, написавши листа міністру внутрішніх справ, «з проханням терміново розглянути це питання та переглянути процедуру RAVEC».

Гаррі продовжив називати тривалу правову боротьбу «крайнім заходом», яка, втім, «виявила шокуючу правду, починаючи з того факту, що Королівський дім є ключовою особою, що приймають рішення щодо RAVEC, і моїм єдиним представником з питань, що стосуються моєї безпеки».

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«У цьому процесі я також дізнався імена всіх причетних, багато з яких одразу пішли у відставку після того, як зіграли свою роль, — додав він. — Велика Британія — це моє місце народження, і вона завжди буде частиною того, ким я є. Це місце, яке я люблю, і країна, де народився мій син. Я лише хотів продовжувати свою благодійну роботу, підтримуючи справи та людей, які так багато для мене означають, і щоб мої діти знали красу моєї батьківщини».

На тлі заяв про те, що він та його батько король Чарльз наразі не спілкуються, він також повторив свої зауваження про те, що 76-річний король має владу змінити ситуацію.

«У руках мого батька багато контролю та можливостей. Зрештою, все це можна вирішити через нього, — стверджував Гаррі. — Не обов'язково втрутившись, а відійшовши вбік, дозволивши експертам зробити те, що необхідно».

Раніше ображений принц Гаррі шокував британців заявою про його батька — короля Чарльза.

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Фото: Getty Images

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