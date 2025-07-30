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Стиль життя

Комплімент від шефа у ресторані: що потрібно знати гостю

22:29 30 липня 2025
Кава з печивом. Фото Ольги Сметанської

«Комплімент від шефа» в ресторані — це невелика безкоштовна страва, яку шеф-кухар подає гостям як частування, щоб висловити подяку за вибір закладу та скрасити очікування подачі основної страви або створити приємне враження. Це може бути, наприклад, закуска з тостів або невелика порція сорбе.

Такий приємний жест — один з критеріїв високого обслуговування у ресторані.

Гастрономічним компліментом може слугувати нова страва шеф-кухаря, яку ресторан таким чином хоче популяризувати.

Як приймати гастрономічний комплемент? Достатньо подякувати. Можна розпитати подробиці про цю страву. Шеф-кухареві це буде приємно.

Зазвичай гастрономічні компліменти — мініатюрна версія страви. Але іноді, наприклад, вам можуть принести повноцінну порцію супу. У цьому випадку варто уточнити, чи це комлімент, чи, можливо, ваше замовлення переплутали з чиїмось.

Знаючи такі нюанси, ви зможете почуватися у ресторані комфортно.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно їсти морозиво в ресторані. Між іншим, одне з правил багато хто порушує.

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Фото Ольги Сметанської

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