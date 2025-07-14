41.41 / 41.98 48.60 / 49.26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно

22:27 14 липня 2025
десерт мільфей

Мільфей — знаменитий десерт французької кухні, в основі якого листкове тісто і крем. Трохи він нагадує торт «Наполеон». Але коржі зазвичай хрусткі, і в цьому одна з головних відмінностей.

Хто хоч раз пробував мільфей, знає, яке це райське задоволення — ласувати цим десертом.

Їдять цю смакоту за допомогою десертної виделки і ножа. Відрізаючи шматочок, насолоджуйтесь. Їсти мільфей руками в ресторані неприпустимо.

Подають мільфей зазвичай охолодженим. Декорують свіжими ягодами.

РЕКЛАМА

І ще дуже важливо пам'ятати: не замовляйте під час ділової зустрічі страви, які не вмієте їсти, назви яких не вмієте вимовляти. Такі ласощі краще вперше пробувати в колі сім'ї або друзів, з якими ви відчуваєте себе розслаблено.

Знання правил етикету і дотримання їх в діловій обстановці необхідне. Навчайте етикету дітей з раннього дитинства. Вони будуть вам безмежно вдячні, оскільки зможуть почуватися в соціумі впевнено і комфортно.

Нагадаємо, що можна пройти авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської і переконатися, що ви вільно орієнтуєтеся в тонкощах ресторанного етикету.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

278

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня

Переможниця 15 сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф» Ненсі Топко

«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Наступний матеріал
Новини партнерів