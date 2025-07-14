Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно

Мільфей — знаменитий десерт французької кухні, в основі якого листкове тісто і крем. Трохи він нагадує торт «Наполеон». Але коржі зазвичай хрусткі, і в цьому одна з головних відмінностей.

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Хто хоч раз пробував мільфей, знає, яке це райське задоволення — ласувати цим десертом.

Їдять цю смакоту за допомогою десертної виделки і ножа. Відрізаючи шматочок, насолоджуйтесь. Їсти мільфей руками в ресторані неприпустимо.

Подають мільфей зазвичай охолодженим. Декорують свіжими ягодами.

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І ще дуже важливо пам'ятати: не замовляйте під час ділової зустрічі страви, які не вмієте їсти, назви яких не вмієте вимовляти. Такі ласощі краще вперше пробувати в колі сім'ї або друзів, з якими ви відчуваєте себе розслаблено.

Знання правил етикету і дотримання їх в діловій обстановці необхідне. Навчайте етикету дітей з раннього дитинства. Вони будуть вам безмежно вдячні, оскільки зможуть почуватися в соціумі впевнено і комфортно.

Нагадаємо, що можна пройти авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської і переконатися, що ви вільно орієнтуєтеся в тонкощах ресторанного етикету.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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