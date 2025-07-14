- 11:02 Не переглядатимуть кандидатуру: комісія БЕБ пояснила своє рішення
- 10:44 Російський агент мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному
- 10:19 На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
- 09:56 Телешоу «Супермама» викликало скандал у прокуратурі: що сталося
- 09:31 У Міноборони розповіли, що військовозобов'язаний має зробити насамперед після сплати штрафу у «Резерв+»
- 09:07 «Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа
- 08:42 Після вечірніх нальотів на Дніпро та Чернігів «Шахеди» всю ніч атакували Запоріжжя
- 08:16 У Тельців день буде продуктивним, а Ракам може завадити емоційна нестабільність: гороскоп на 15 липня
- 14.07 22:34 Володар «Золотого м'яча» майже у 40 років підписав контракт із європейським грандом
- 14.07 22:27 Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно
- 14.07 22:00 Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто
- 14.07 21:31 Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно
Мільфей — знаменитий десерт французької кухні, в основі якого листкове тісто і крем. Трохи він нагадує торт «Наполеон». Але коржі зазвичай хрусткі, і в цьому одна з головних відмінностей.
Хто хоч раз пробував мільфей, знає, яке це райське задоволення — ласувати цим десертом.
Їдять цю смакоту за допомогою десертної виделки і ножа. Відрізаючи шматочок, насолоджуйтесь. Їсти мільфей руками в ресторані неприпустимо.
Подають мільфей зазвичай охолодженим. Декорують свіжими ягодами.
І ще дуже важливо пам'ятати: не замовляйте під час ділової зустрічі страви, які не вмієте їсти, назви яких не вмієте вимовляти. Такі ласощі краще вперше пробувати в колі сім'ї або друзів, з якими ви відчуваєте себе розслаблено.
Знання правил етикету і дотримання їх в діловій обстановці необхідне. Навчайте етикету дітей з раннього дитинства. Вони будуть вам безмежно вдячні, оскільки зможуть почуватися в соціумі впевнено і комфортно.
Нагадаємо, що можна пройти авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської і переконатися, що ви вільно орієнтуєтеся в тонкощах ресторанного етикету.
Фото з альбому Ольги Сметанської278
Читайте нас у Facebook
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)
Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня
«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті