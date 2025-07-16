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Секрети кавового фінджана та лукумниці: любителям кави необхідно їх знати
Кава, заварена у джезві на піску, стає все більш популярною. Рівномірне прогрівання посудини сприяє насиченому смаку і аромату напою. Джезва поміщається в ємність, наповнену гарячим піском, який нагрівається. Спостерігати за цим процесом — схоже на медитацію.
Подається така кава зазвичай в мініатюрних керамічних або порцелянових чашечках-фінджанах без ручок, поміщених в металеві підставки. Така подача сприяє збереженню температури напою.
Часто до такої кави подають лукум, пахлаву або фінік. Мініатюрний шматочок лукуму нагадує дорогоцінний камінь. Подається ця смакота в лукумниці під кришкою, щоб не обвітрилася. А ще така подача сповнена таємничості. Ви немов потрапляєте в чарівну казку.
На жаль, мало хто знає назву цих предметів сервірування — лукумниць та фінджанів. Але якщо ви любитель кави, звичайно, знати це необхідно.
Заварювання кави на піску — давня традиція в Туреччині, пов'язана з гостинністю. Сьогодні вона популярна і в інших країнах.
Раніше в «ФАКТАХ» чемпіон України і учасник світових змагань з обсмажування кави розповідав про те, що найсмачніша кава — та, що запам'яталася емоцією.
Фото з альбому Ольги Сметанської121
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