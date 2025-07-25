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Як їсти морозиво в ресторані: одне з правил багато хто порушує
Морозиво — улюблені всіма ласощі. Сьогодні особливо популярно морозиво зі смаком дубайського шоколаду. Класикою жанру вважаються ванільне, шоколадне та полуничне морозиво. А чи куштували ви морозиво з халвою чи лавандою та сливовим вином? Також дуже смачне морозиво з шафраном. Звісно, кожна людина має своє улюблене: хтось — горіхове, хтось — лимонне, хтось — звичайне вершкове, родом з дитинства.
Найголовніше — щоб смаколик був приготований з натуральних інгредієнтів. Адже натуральна їжа — основа здоров'я.
У ресторані їжте морозиво за допомогою ложечки. Якщо морозиво подається з тортом, штруделем або шоколадним фонданом, можна використовувати вилку та ложку.
Морозиво їдять без поспіху, насолоджуючись. При цьому ніколи не облизуйте ложку — це моветон.
Подаючи гостям морозиво вдома, сервіруйте його гарно, прикрасивши листочками свіжої м'яти та ягодами — малиною, лохиною, полуницею… Подавайте у гарних креманках чи келихах. Атмосфера завжди має значення.
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