Як їсти морозиво в ресторані: одне з правил багато хто порушує

Морозиво — улюблені всіма ласощі. Сьогодні особливо популярно морозиво зі смаком дубайського шоколаду. Класикою жанру вважаються ванільне, шоколадне та полуничне морозиво. А чи куштували ви морозиво з халвою чи лавандою та сливовим вином? Також дуже смачне морозиво з шафраном. Звісно, кожна людина має своє улюблене: хтось — горіхове, хтось — лимонне, хтось — звичайне вершкове, родом з дитинства.

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Найголовніше — щоб смаколик був приготований з натуральних інгредієнтів. Адже натуральна їжа — основа здоров'я.

У ресторані їжте морозиво за допомогою ложечки. Якщо морозиво подається з тортом, штруделем або шоколадним фонданом, можна використовувати вилку та ложку.

Морозиво їдять без поспіху, насолоджуючись. При цьому ніколи не облизуйте ложку — це моветон.

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Подаючи гостям морозиво вдома, сервіруйте його гарно, прикрасивши листочками свіжої м'яти та ягодами — малиною, лохиною, полуницею… Подавайте у гарних креманках чи келихах. Атмосфера завжди має значення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як, згідно з етикетом, пити сік та лимонад у ресторані, оскільки деякі нюанси відомі далеко не всім.

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