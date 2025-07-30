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Шоу-бізнес

Надлюди: дванадцять ветеранів стануть героями реаліті

17:58 30 липня 2025
Надя Хільська стала ведучою реаліті «Без меж». Фото з відкритих джерел

Під Києвом тривають зйомки спортивного реаліті «Без меж», ведучими якого стали акторка Надія Хільська та блогер Анатолій Анатоліч. Його героями стануть 12 українських ветеранів, а премʼєра запланована на осінь цього року. За словами авторів проєкту, він доводить, що навіть після найважчих травм можна жити на повну і надихати інших.

«Коли я отримала пропозицію стати ведучою, я ні секунди не вагалася, адже ідея шоу дуже сильна, а соціальна задача — надважлива, — сказала, презентуючи реаліті, Хільська. — Це надлюди, вони неймовірні, дуже круті».

Нагадаємо, у 2023 році Надія втратила на війні чоловіка — актора та військового Олексія Хільського.

Серед учасників реаліті — ветерани війни: штурмовики, сапери, бійці ССО та «Азову», поліцейські, які пережили втрату кінцівок, полон чи важку реабілітацію. У проєкті покажуть знайомство з родинами героїв та їхній шлях відновлення після важких випробувань.

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В ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ експертка «Зважених та щасливих» Світлана Фус розповіла про виклики під час великої війни.

Фото з відкритих джерел

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