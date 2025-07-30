Уряд змінить порядок отримання соцвиплат: що потрібно знати

Уряд, який планує збільшити допомогу на дітей багатодітним родинам, готує важливі зміни й щодо субсидій, допомоги для ВПО та соціальних виплат.

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Як повідомляють в Мінсоцполітики, планується продовження виплати грошової допомоги внутрішнім переселенцям ще на 6 місяців. Це стосуватиметься, насамперед, людей із вразливих груп, але з новими умовами отримання.

Аби не заохочувати «тіньову зайнятість», зміниться порядок підтвердження реєстрації в центрі зайнятості. Усі соцвиплати стануть більш адресними — для тих, хто дійсно їх потребує.

Також отримувачам допомоги обмежать тривалість перебування за кордоном та враховуватимуть, скільки житлової площі є у їхній власності на підконтрольних територіях.

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Водночас уряд розширить можливість отримати субсидію на оренду житла для тих, хто переїхав у межах області.

Допомога не зникне й на оплату комуналки, газу та пального, але оформлюватиметься в грошовій формі.

Передбачена підтримка й для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні.

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Окрема ініціатива — полегшення пошуку рідних, які зникли через війну. Уповноважені організації, як-от ООН або Червоний Хрест, допомагатимуть переселенцям за їхньою згодою.

Важлива новина для дітей-сиріт — їх більше не виключатимуть із програми допомоги, якщо на них оформлено депозит понад 100 тисяч гривень. Йдеться про дітей, які перебувають у прийомних родинах чи будинках сімейного типу.

Також зміни торкнуться компенсацій для закладів, де тимчасово живуть ВПО. Сума допомоги за комуналку та паливо залежатиме від фактичного часу проживання. Дані про таких переселенців будуть оновлені.

Про зміни, які стосуються нарахування соцдопомоги та перевірки переселенців, що запрацювали з липня цього року, читайте на нашому сайті.

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Фото — Pixabay

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