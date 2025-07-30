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Став відомий суперник «Динамо» у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів (відео)
Київське «Динамо», яке двічі розгромило у відборі Ліги чемпіонів мальтійський «Хамрун Спартанс» (3:0 у гостях та 3:0 на своєму полі), дізналося суперника в 3-му відбірному раунді турніру.
Ним знову став представник острівної держави — чемпіон Кіпру «Пафос», який переміг за сумою двох зустрічей ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва. У першому поєдинку клуб, що був утворений у 2014 році шляхом злиття клубів АЄП та АЕК Куклія, зіграв з гостями із Землі обітованої на своєму полі внічию — 1:1. А у виїзному матчі в сербському місті Бачка Топала (ізраїльські клуби, як і українські, приймають суперників на нейтральному полі) кіпріоти, з 30-ї хвилини граючи у більшості, здолали «Маккабі» — 1:0 (Жажа, 40).
Перша зустріч між «Динамо» та «Пафосом», які вже гарантували собі участь в основній стадії як мінімум Ліги конференцій, відбудеться на домашній арені киян у польському Любліні 5 серпня (21:00), матч у відповідь — 12 серпня на стадіоні «Стеліос Кірякідес» у Пафосі (20:00).
Додамо, що у складі «Пафоса» під керівництвом іспанського фахівця Хуана Карлоса Карседо, який свого часу працював з Унаї Емері у тренерських штабах «Валенсії», московського «Спартака», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсенала», грають 18 легіонерів з 11 країн (Греція, Іспанія, Нідерланди, Мозамбік, Бразилія, Португалія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція та Хорватія).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися пряму трансляцію відбірного матчу Ліги Європи «Шахтар» — «Бешикташ».
Фото ФК «Пафос»42
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