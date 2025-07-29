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Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Бешикташ»: кого бачать букмекери фаворитом матчу-відповіді у відборі Ліги Європи
У четвер, 31 липня, донецький «Шахтар», який переміг «Бешикташ» у Стамбулі (4:2), проведе на Міському стадіоні імені Германа Реймана в польському Кракові матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти четвертої команди минулого чемпіонату Туреччини (арбітр — Хуан Мартінес Мануера з Іспанії).
Після першої зустрічі підопічні турецького фахівця Арди Турана повернулися із Туреччини до Словенії, де готуються до матчу у Польщі, а стамбульці працюють на своїй клубній базі.
У колишні роки «Шахтар» тричі починав протистояння на виліт у єврокубках гостьовою перемогою з перевагою у два м'ячі і щоразу проходив далі: з вірменським «Пюніком» — 2004-го (3:1, 1:0) та 2007-го (2:0, 2:1), а також із ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва — 2021-го (2:0, 1:0). Та й взагалі після успіху на полі суперника у першій зустрічі гірники святкували загальний успіх у 13 із 14 випадків (осічка відбулася лише у дуелі з іспанською «Сельтою» у 2017 році — 1:0, 0:2 у додатковий час).
У майбутньому поєдинку букмекери бачать невеликим фаворитом володаря Кубка України Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,20, на нічию — 3,50, на виграш підопічних ексфутболіста «Манчестер Юнайтед» норвежця Оле-Гуннара Сульшера — 2,75.
У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Бешикташ» на території України покажуть (початок — о 21:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга Європи. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь
31 липня (четвер)
«Шахтар» — «Бешикташ» 21:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»
Нагадаємо, що у разі успішного проходження турецького бар'єру «Шахтар» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з невдахою протистояння між шотландським «Рейнджерс» та грецьким «Панатінаїкосом» (у першій зустрічі команда з Глазго вдома виграла — 2:0), а у випадку невдачі — у відборі Ліги конференцій з переможцем протистояння «Сент-Патрікс» (Ірландія) — «Нимме Калью» (Естонія). У першому поєдинку ірландці вирвали перемогу на 90-й хвилині — 1:0.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на старті кваліфікації Ліги Європи знищив за сумою двох зустрічей фінський «Ільвес».
Фото ФК «Шахтар»128
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