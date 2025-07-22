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«Динамо» у 37-градусну спеку розгромило на Мальті «Хамрун Спартанс»: відеоогляд відбірного матчу Ліги чемпіонів
У вівторок, 22 липня, київське «Динамо», яке представило нову ігрову форму, зіграло на 8-тисячному стадіоні «Тоні Беззина» у містечку Паола перший поєдинок 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Мальти «Хамрун Спартанс».
Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» (Україна) — 0:3
«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 66), Буяльський (Бражко, 80), Ярмоленко (Волошин, 66), Кабаєв (Пономаренко, 80), Ванат.
Голи: Ванат (13), Буяльський (76), Волошин (90+2).
До приїзду «Динамо», яке раніше ніколи не грало в єврокубках з клубами з Мальти, «Хамрун Спартанс» вже встиг вибити з ЛЧ литовський «Жальгіріс». Суперники обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:0, а в серії післяматчевих пенальті з 28 (!) ударів острів'яни виявилися сильнішими — 11:10.
Тому недооцінювати суперника «біло-синім» було не варто — італійський тренер Джакомо Модіка за півтора місяці роботи з командою підопічних чогось та навчив. Тим паче, що у складі суперника киян — 16 легіонерів із Бразилії, Італії, Франції, Бельгії, Швейцарії, Сербії, Чорногорії, Литви та Албанії.
У 37-градусну спеку та ще на полі з далеко не найсучаснішим штутчним газоном почали динамівці досить нервово. Але забити мальтійцям не дозволили, навіть швидко відзначилися самі. На 13-й хвилині Буяльський видав класний пас на Ваната, і найкращий бомбардир «біло-синіх» спокійно переграв 36-річного голкіпера господарів поля — 0:1.
Хлопці Шовковського цілком могли піти на перерву з перевагою у два м'ячі, але вже в доданий час іспанський рефері після перегляду VAR скасував гол головою Попова, зафіксувавши крихітний офсайд у динамівця.
І все ж таки гості з берегів Дніпра зуміли вразити ворота «Хамрун Спартанс» і вдруге, і втретє. Спочатку на 76-й хвилині Буяльський за допомогою рикошету влучно пробив з-за меж штрафного майданчика — 0:2. А вже у компенсований час Волошин вдало замкнув дальню штангу — 0:3.
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 29 липня в польському Любліні.
До речі, у разі виходу до 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» за підсумками жеребкування у Ньоні зіграє 5 або 6 і 12 серпня з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), а в разі невдачі — 7 і 14 серпня з невдахою цієї пари.
У першому поєдинку «Пафос» не втримав перемогу над «Маккабі» — 1:1 (Бассуаміна, 81 — Мадмон, 90+10).
До речі, зустріч у відповідь суперників 30 липня відбудеться в сербському місті Бачка Топола, оскільки ізраїльські клуби (як і українські) приймають суперників на нейтральних полях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції відбірний матч Ліги Європи «Бешикташ» — «Шахтар».
Фото ФК «Динамо»84
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