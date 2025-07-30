- 30.07 23:24 Став відомий суперник «Динамо» у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів
- 30.07 22:29 Комплімент від шефа у ресторані: що потрібно знати гостю
- 30.07 22:02 Кріп із сіллю на зиму: секрети заготовки від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш
- 30.07 21:33 Завжди буду відкрита для кохання: Дженніфер Еністон вразила зізнанням
- 30.07 21:02 Достатньо двох засобів: як позбутися жовтих плям на одязі
- 30.07 20:45 «На ажурній тарілочці подавали улюблений десерт європейських гурманів», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 30.07 20:34 Пішов на війну зі словами: «Якщо не ми — то хто»: після року очікувань бійця з Рівненщини визнали загиблим
- 30.07 20:07 Солоні огірки по-монастирськи: чудовий старовинний рецепт
- 30.07 19:59 Левам — «Сонце», Тельцям — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 31 липня
- 30.07 19:41 Росіяни все частіше застосовують бронетехніку в атаках: чим це небезпечно
- 30.07 19:36 Уряд змінить порядок отримання соцвиплат: що потрібно знати
- 30.07 19:24 Легенда біатлону Лаура Дальмайєр загинула під час сходження на гору в Пакистані
Пішов на війну зі словами: «Якщо не ми — то хто»: після року очікувань бійця з Рівненщини визнали загиблим
Костопільська громада віддала шану й провела в останню путь захисника Василя Слюсаря. Він став до лав ЗСУ добровольцем у перші дні війни, служив стрільцем-помічником гранатометника. З 21 квітня 2024 року вважався зниклим безвісти на полі бою на Донеччині. Але у 2025 році ДНК-експертиза підтвердила збіг. На жаль, Василя Слюсаря визнано загиблим, повідомляє міська рада. Василю було 46 років.
«Василь Слюсар здобув професію плиточника-лицювальника в місцевому будівельно-технологічному коледжі. Після строкової служби працював у столярному цеху, будував домівки — в Україні та за кордоном. Але найголовніше — був опорою своєї родини, виховував сина й доньку разом із дружиною», — йдеться у повідомленні.
Коли почалась велика війна, Василь Слюсар, не роздумуючи, став до лав ЗСУ. З 26 лютого 2022 року служив стрільцем-помічником гранатометника.
«Коли йшов на війну, сказав: „Якщо не ми — то хто?“ Василь був надзвичайно світлою людиною. Добрий, чесний, працьовитий. Любив риболовлю, тихе полювання. Завжди допомагав іншим, не оминав чужого горя. Його знали й поважали чи не всі в Костополі», — згадує дружина Оксана Слюсар.
21 квітня 2024 року Василь загинув у бою. Довгий час вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно родина отримала підтвердження, що героя більше немає серед живих.
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Харківщині захисника з Рівненщини, який був єдиним сином у матері.74
Читайте нас у Facebook
Готуємо борщ, смачніший, ніж у мами: Олександр Городник поділився з чоловіками секретами приготування національної страви
Левам — «Сонце», Тельцям — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 31 липня