Пішов на війну зі словами: «Якщо не ми — то хто»: після року очікувань бійця з Рівненщини визнали загиблим

Костопільська громада віддала шану й провела в останню путь захисника Василя Слюсаря. Він став до лав ЗСУ добровольцем у перші дні війни, служив стрільцем-помічником гранатометника. З 21 квітня 2024 року вважався зниклим безвісти на полі бою на Донеччині. Але у 2025 році ДНК-експертиза підтвердила збіг. На жаль, Василя Слюсаря визнано загиблим, повідомляє міська рада. Василю було 46 років.

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«Василь Слюсар здобув професію плиточника-лицювальника в місцевому будівельно-технологічному коледжі. Після строкової служби працював у столярному цеху, будував домівки — в Україні та за кордоном. Але найголовніше — був опорою своєї родини, виховував сина й доньку разом із дружиною», — йдеться у повідомленні.

Коли почалась велика війна, Василь Слюсар, не роздумуючи, став до лав ЗСУ. З 26 лютого 2022 року служив стрільцем-помічником гранатометника.

«Коли йшов на війну, сказав: „Якщо не ми — то хто?“ Василь був надзвичайно світлою людиною. Добрий, чесний, працьовитий. Любив риболовлю, тихе полювання. Завжди допомагав іншим, не оминав чужого горя. Його знали й поважали чи не всі в Костополі», — згадує дружина Оксана Слюсар.

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21 квітня 2024 року Василь загинув у бою. Довгий час вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно родина отримала підтвердження, що героя більше немає серед живих.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Харківщині захисника з Рівненщини, який був єдиним сином у матері.

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