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Ракам піде на користь самотність, а Терезам та Водоліям треба уникати конфліктів: гороскоп на 1 серпня
Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 1 серпня. У цей день активізуються сили зла: щоб не стати їхньою жертвою потрібно бути обережними, пише slovofraza.com.
Козеріг
Незважаючи на середину робочого тижня, важливо знайти час для домашніх справ. Останнім часом ви зосереджені на кар'єрі, а про дім забули. Він може не оцінити вашу зневагу.
Водолій
Будь-яка сварка, яка сталася цього дня, може мати серйозні наслідки. Якщо не хочете втратити близьку людину через дрібниці, уникайте конфліктів.
Риби
Не варто звинувачувати себе за рішення, які видаються помилковими. Зрештою серйозних наслідків не передбачається, а кожен має право на помилку.
Овен
Ранкову напруга легко розвіяти улюбленими заняттями, такими як читання хороших книг, перегляд фільмів або просто час наодинці із собою. Це допоможе відновити баланс та спокій.
Телець
Провокації з боку інших людей будуть спрямовані на те, щоб ви втратили свою енергію. Не варто емоційно реагувати на токсичну поведінку, зберігайте внутрішній баланс.
Близнюки
Якщо вас турбує підвищена тривожність, постарайтеся налаштуватися на позитив. Це допоможе вам зберегти душевну рівновагу та уникнути занепокоєння протягом дня.
Рак
Для виконання як робочих, і домашніх завдань краще діяти наодинці. Це забезпечить вам необхідну концентрацію та допоможе уникнути втручання сторонніх.
Лев
Сьогодні краще займатися розумовою діяльністю, а не фізичною працею. Це дозволить вам успішно завершити справи, які раніше здавалися нездійсненними.
Діва
Якщо ваш настрій зіпсували сни, не приймайте їх близько до серця. Це просто сон, і, як мовиться в анекдоті, «сон — це лише сон».
Терези
Будьте обережні та уникайте конфліктів, незалежно від того, до якої сфери життя вони належать. Навіть із вашими дипломатичними здібностями, вам буде складно вийти з них без втрат.
Скорпіон
Відмінний спосіб уникнути негативу — поринути у роботу. Так ви не витрачатимете час на роздуми і зможете з легкістю впоратися із завданнями.
Стрілець
Не варто обговорювати особисті теми із малознайомими людьми. Довіряючи їм свої секрети, ви ризикуєте зіткнутися з неприємними наслідками у майбутньому.
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