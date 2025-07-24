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«Шахтар» з тренером-турком вивіз яскраву перемогу з лігва «Бешикташа»: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
У четвер, 24 липня, донецький «Шахтар», який раніше розгромив за сумою двох зустрічей фінський «Ільвес», провів на арені «Бешикташ Парк» у Стамбулі перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького «Бешикташа» і здобув непросту перемогу.
Ліга Європи. 2-й відбірний раунд. Перший матч
«Бешикташ» (Туреччина) — «Шахтар» (Україна) — 2:4
«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Конопля (Вінісіус, 56), Очеретько, Марлон Гомес (Педріньо, 56), Судаков (Гочолейшвілі, 88), Аліссон (Бондаренко, 76), Егіналдо (Невертон, 56), Кевін.
Голи: Абрахам (40, з пенальті), Жоао Маріо (87) — Аліссон (7), Егіналдо (28), Кевін (67, 90+5).
Жорстокий жереб такий, що командам, які могли зіграти один з одним в основному раунді Ліги чемпіонів, доводиться з'ясовувати відносини на ранній стадії кваліфікації Ліги Європи. Турецький тренер «Шахтаря» Арда Туран проти четвертої команди чемпіонату Туреччини минулого сезону.
Повернення колишнього футболіста «Барселони» та «Атлетіко» на батьківщину вийшло феєричним. Голи бразильців Алісона, Егіналдо та Кевіна (два) принесли «Шахтарю» шикарну перемогу на берегах Босфору (як і 6 голів «чарівників м'яча» у першій грі з фінами). А Арді Турану — прокляття від 40 тисяч уболівальників турецького гранду. Насолив він їм (і його команда!) своїм поверненням пристойно…
Матч-відповідь підопічних Арди Турана та ексзірки «Манчестер Юнайтед» норвежця Оле-Гуннара Сульшера відбудеться 31 липня в польському Кракові.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження турецького бар'єру «Шахтар» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з невдахою протистояння між шотландським «Рейнджерс» і грецьким «Панатинаїкосом» (колектив з Глазго в більшості виграв домашню зустріч — 2:0), а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій із переможцем протистояння «Сент-Патрікс» (Ірландія) — «Нимме Калью» (Естонія).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило в гостях «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Шахтар»27
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