Окупанти вночі атакували Білоцерківський та Запорізький райони: є жертва та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 1 серпня окупанти завдали серію ударів по Білоцерківському району Київської області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

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«У ніч на 1 серпня росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, російські терористи гатили по Запорізькому району Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Одного чоловіка поранено, один — загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше він повідомив, що 63-річний чоловік загинув та пʼятеро людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Веселянці, Оріхову, Малинівці та Білогірʼю. 441 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Малокатеринівку, Веселянку, Гуляйполе та Щербаки. 157 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир та приватних будинків», — написав він.

Також від обстрілів постраждала Дніпропетровська область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння. Вгатила російська армія і по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок. За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюємо. Продовжувалися атаки на Нікопольщину — райцентр, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, авто. За уточненою інформацією, через влучання FPV-дрону по Нікополю вчора пообіді пошкоджений приватний будинок», — повідомив він.

В Києві триває рятувальна операція після ворожої атаки 31 липня. Станом на зараз відомо про 27 загиблих, з них — 3 дітей. Про це повідомили в ДСНС України.

Як писали «ФАКТИ», в ніч проти 31 липня загарбники атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами — масованого удару знов зазнав Київ — є руйнування житлової забудови. У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку.

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